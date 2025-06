¿Por qué los gatos arquean el lomo cuando los acariciamos?

Cuando llegamos a casa después de un día de trabajo o tras haber pasado varias horas fuera, es común que nuestros gatos nos reciban en la puerta. Dependiendo de su personalidad, algunos pueden maullar con entusiasmo, mientras que otros simplemente se acercan en silencio, frotándose contra nuestras piernas o esperando pacientemente nuestra atención.

En ese momento, es probable que nos inclinemos para acariciarlos, comenzando por la cabeza y recorriendo su espalda de manera instintiva hasta llegar a la zona cercana a la cola. Curiosamente, muchos gatos levantan el lomo cuando llegamos a esta parte, arqueándolo de manera evidente.

¿Por qué los gatos reaccionan así?

Este comportamiento es completamente natural y tiene una explicación tanto instintiva como emocional. Al arquear el lomo, el gato está mostrando que se siente cómodo y seguro contigo. Se trata de un gesto de confianza, ya que en esa postura expone una de las partes más vulnerables de su cuerpo: sus genitales.

Desde una perspectiva evolutiva, los gatos son animales territoriales y cautelosos, por lo que no suelen mostrar vulnerabilidad con facilidad. Si tu gato levanta el lomo cuando lo acaricias, significa que te reconoce como alguien en quien puede confiar y con quien se siente protegido. En otras palabras, a su manera, te está diciendo: Bienvenido a casa, me alegra verte.

Además, esta reacción tiene una conexión con la comunicación felina. Cuando los gatitos son pequeños, sus madres los estimulan lamiéndolos y frotándolos en la zona baja de la espalda para inducir la micción y la defecación. Este contacto genera una sensación de placer y relajación que los acompaña en su vida adulta. Por eso, cuando acariciamos esta parte del cuerpo, el gato puede asociarlo con una experiencia positiva y levantar el lomo como respuesta.

¿Y si mi gato no arquea el lomo?

No todos los gatos tienen la misma manera de expresar su afecto. Si el tuyo no arquea el lomo al acariciarlo, no significa que no confíe en ti o que no te quiera. Cada felino tiene su propia personalidad y forma de comunicación. Algunos pueden mostrar su cariño de otras maneras, como restregándose contra ti, ronroneando, siguiéndote por la casa o incluso durmiendo cerca de ti.

Los vínculos con los gatos se construyen con el tiempo. Si tu gato aún no realiza este gesto, es posible que con el paso de los días y una convivencia basada en el respeto y el cariño, termine haciéndolo. No obstante, lo importante no es si levanta el lomo o no, sino la relación de confianza y seguridad que compartan.

¿Por qué algunos gatos lo hacen con ciertas personas y con otras no?

Los gatos, incluso en sus grupos sociales, suelen tener preferencias y establecer lazos más fuertes con ciertos individuos. Es posible que en un hogar con varias personas, tu gato levante el lomo cuando alguien en particular lo acaricia, pero no con los demás. Esto no significa que no le guste la compañía de los otros miembros de la familia, sino que simplemente tiene un vínculo especial con una persona en específico.

Este fenómeno se debe a múltiples factores, como el tono de voz, la forma en que lo acaricias, la energía que transmites o incluso experiencias previas. Los gatos son muy sensibles y pueden sentirse más cómodos con quienes respetan su espacio y entienden mejor su lenguaje corporal.

En definitiva, cada gato es único y expresa su afecto de maneras diferentes. Si el tuyo arquea el lomo cuando lo acaricias, considéralo un hermoso gesto de confianza. Y si no lo hace, no te preocupes, seguramente tiene otras formas de demostrar su cariño.