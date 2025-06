Cinco características de un gato que se siente amado en casa

Un gato que tiene todo en casa podrá comportarse de una manera aceptable. No llorará, no hará berrinches y tendrá una actitud sumamente calmada, lo que te hace pensar que realmente estás cumpliendo con todas las obligaciones, las que te hacen sentir que es muy amado.

Pero puede ser todo lo contrario, un gato podrá manifestar diferentes comportamientos según lo que le haga sentir mejor. Un gran ejemplo de ellos es cuando tu michito se marcha después de notar que has entrado al espacio en el que estaba para acariciarle.

¿Cómo se ve un gato feliz y amado?

Si se va del salón cuando te ve entrar o después de ser acariciado, seguramente es porque no quería ser interrumpido, no tenía ganas de interactuar o has perturbado su paz. Pero también no puede significar nada más que sus ganas de salir de ahí y ya está. Las características que muestra un gato para saber si es amado y feliz.

1. Se frota contra tu cuerpo

Si deseas saber si tu gato es muy amado en casa, deberás observar si frota su cuerpo en diferentes partes, porque esto tiene dos significados: el primero es que está marcando su territorio, lo cual es sumamente normal en los animales y el segundo, es porque está pidiendo que le des mimos

2. Ronronea amistosamente

Los gatos pueden ronronear incluso cuando se sienten muy mal para liberar endorfinas que les hagan sentir bien, pero también pueden hacerlo cuando están siendo acariciados. ¡Esto demuestra que se encuentran muy felices!.

3. Se baña todos los días

Un gato que se encuentra sumamente feliz siempre mantendrá su pelaje en orden. Es natural en ellos que pasen minutos largos limpiándose con la lengua, pues significa que se están dando un pequeño baño en un lugar que les parece muy adecuado para ellos. ¡Se sienten cómodo! Si deja de hacerlo es porque está viviendo momentos de estrés en casa.

4. Tiene buenas horas de descanso

Otra de las características muy comunes en los felinos es que se la pasan la mayor parte de su vida durmiendo, lo cual es completamente normal. Si notas que tu gato se duerme sus horas y despierta con ganas de jugar, comer o de interactuar contigo es porque tienen un hogar amoroso.

5. Mantiene rutinas

La última de las características a reconocer es que siempre mantendrán rutinas a lo largo del día. Se acostumbran a ellas y es mucho mejor para ellos, porque saben a que hora comen, pueden dormir o jugar. Si se respetan estas en casa es porque es muy amado por todos.

¿Cómo se debe saludar a un gato?

Los minino sí son sociables y si no se te acerca quizá debas prestar a la postura que tomas en el momento. No te pares porque lo asustarás mucho más, intenta hincarte y quedar su nivel, llámalo suavemente, espera a que él solo se acerque y solo cuando haga esto, podrás acariciar su cabeza gentilmente.

Extenderás las puntas de los dedos, dejarás que te huela y después de que te acepte acariciarás su cabeza y la zona de su cuello. Así podrás saludar a todos los felinos del mundo.