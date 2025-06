Tarot: muere lo viejo para que surja lo nuevo

Carta 1) Caballero de copas: romanticismo. Amor. Mensaje. Oportunidades.

Carta 2) La torre: destrucción. Caída. Final repentino. Nuevos comienzos.

Carta 3) La muerte: final de un ciclo y comienzo de otro. Término. Gran transformación. Cambios sustanciales.



Mensaje final:

Las cartas parecen hablar del final de un amor. Una relación afectiva llegó a un término. El vínculo que existía se destruyo probablemente porque la situación no daba para más. La torre indica que algo estaba mal en la relación, y tal vez se quería seguir sosteniendo algo que tenía grietas por todos lados. Seguramente hubieron muchas señales que indicaron que había que reparar, apuntalar, corregir errores para intentar salvar el vínculo, pero evidentemente esas señales fueron ignoradas, hasta que todo se derrumbó por su propio peso y no hubo más que hacer. Para reforzar y confirmar el mensaje de la torre, aparece la carta de la muerte con su significado de final contundente. Lo que existía ya no existe, al menos de la misma manera que era. Ambas cartas: la torre y la muerte señalan que hay que empezar de cero una nueva construcción de vida, un nuevo ciclo, radicalmente diferente a lo vivido hasta el momento. Hay una enorme transformación que puede ser una oportunidad de construir un lazo afectivo estable y duradero. Esta vez con buenas bases. Lo que si el tarot deja claro es que ya nada volverá a ser igual. Lo que viene para la persona es una nueva etapa totalmente diferente a la que se terminó, lo que la convierte en una oportunidad para hacer las cosas mejor, ya sea con la persona del pasado o con alguien nuevo, lo importante es haber aprendido para no repetir patrones de comportamiento que ya demostraron ser muy nocivos y un camino directo a un nuevo fracaso.