Tarot: toda acción genera una reacción

Carta 1) Cuatro de copas: depresión. Desgano. Indiferencia. Apatía

Carta 2) Nueve de espadas: sufrimiento. Dolor. Culpa. Insomnio

Carta 3) Reina de espadas: poder. Autonomía. Mental. Límites claros. Autodefensa



Mensaje final:

El tarot habla de una persona que no la está pasando bien. Es como si esta persona no le estuviera encontrando sentido a nada, está apática, indiferente, deprimida. Es alguien que está sufriendo, tiene muchos pensamientos negativos que no puede sacar de la cabeza, puede que no descanse bien por esos pensamientos rumiantes y que sienta culpa o arrepentimiento por algún comportamiento de su pasado. La reina de espadas puede estar señalando que la persona está atravesando esa angustia ante la actitud que su comportamiento ha provocado en una persona cercana que ha resultado dañada y que ahora le está poniendo fuertes barreras y límites muy racionales a este alguien para que no pueda acceder a ella. Esta persona que ahora se siente mal sabe que ha sido él/ ella quien ha llevado a que las cosas estén como están, por eso el arrepentimiento. La reina de espadas es alguien que ama la justicia y la verdad y aunque parezca muy racional tiene sentimientos, pero no dejará que abusen de su confianza y generosidad, pondrá límites fuertes y se mostrará con gran frialdad y mucha inteligencia ante quien quiera entrar en su vida con comportamientos deshonestos, irrespetuosos o con mentiras. Hasta ahí el mensaje del tarot. Esta persona no la tendrá fácil para recuperar nuevamente la confianza, tendrá que estar dispuesta a demostrar con hechos que su arrepentimiento es sincero y así y todo no se sabe si la reina le permitirá volver, de momento está a la defensiva y con la espada en alto, lista para atacar si fuera necesario.