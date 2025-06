Tarot: llegó el momento de hacer lo correcto

Carta 1) Ocho de espadas: autolimitaciones. Bloqueos. Sentirse atrapado.

Carta 2) El sumo sacerdote: búsqueda de sabiduría o guía. Seguir normas y tradiciones. Hacer lo correcto. Conexión espiritual.

Carta 3) Siete de bastos: conflictos. Defenderse. Sostener con firmeza ideales y valores. Victoria final.



Mensaje final:

Muchas veces nos autoboicoteamos, nos autolimitamos, nos sentimos atrapados en una situación y no encontramos la salida. Dice el tarot que cuando esto sucede se puede pedir la guía o el consejo de personas más experimentadas, de personas en quienes se puede depositar confianza, o incluso, si es necesario, ayuda profesional. Ya sea en situaciones laborales, de relaciones humanas, de salud, de amor, etc cuando no se puede ver la salida hay que pedir ayuda y hacer lo que se deba hacer en ese momento. Para dar un ejemplo: si alguien está con una enfermedad debe ir al médico y hacer lo que éste le indique, es decir, seguir sus recomendaciones. Si el problema pasa por lo emocional consultará a un psicólogo o a alguna persona que emplee terapias alternativas, o quizás buscará una ayuda espiritual, etc. Las cartas dicen que la persona por la que se consulta es alguien que podrá vencer los obstáculos que ha estado enfrentando si trata de buscar esa ayuda y hace lo correcto. Hacer lo correcto, es uno de los significados del sumo sacerdote, y tiene que ver con poner orden en nuestra vida, seguir ciertas normas que son las que posibilitan vivir en sociedad, tener un trabajo, amistades, una familia. Ninguna institución existe sin normas o leyes que la regulen. Las normas marcan límites necesarios y cuando se diluyen hay desorden, conflicto, desequilibrio y caos.Por otro lado, dice la carta del sumo sacerdote que es importante tener fe en el mundo espiritual. La búsqueda de la propia espiritualidad puede ayudar también a la persona a salir de sus bloqueos y miedos. En la vida hay que aprender a sostener con firmeza ideales y valores, porque son los pilares en los que nos apoyamos cuando los vientos soplan fuerte. Con la última carta, el 7 de bastos, el tarot predice que la persona superará los conflictos y que saldrá victoriosa de ellos.