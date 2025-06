Tarot: los pensamientos negativos no solucionan los problemas

Carta 1) Rey de oros: riqueza material. Abundancia financiera. Prosperidad. Proveedor. Liderazgo.

Carta 2) Nueve de espadas: insomnio. Pensamientos negativos. Arrepentimiento. Culpa. Sufrimiento.

Carta 3) Reina de bastos: focalización en un objetivo. Determinación. Coraje. Fuerza. Pasión



Mensaje final:

El tarot dice que la persona está pasando por una etapa negativa, no duerme, tiene tristeza o angustia, e incluso puede que también existan sentimientos de arrepentimiento o culpa por algo que ha ocurrido en su vida. Se trata de una persona que tiene una buena situación económica, es alguien con habilidad para los negocios y que disfruta de sentirse el proveedor de personas de su entorno. No obstante, aunque materialmente no le falta nada, hay mucho malestar y sufrimiento que puede provenir de alguna situación de vida que ha debido atravesar, tal vez con una relación que ha terminado o tiene conflictos en este momento. De todos modos las cartas sugieren a esta persona focalizarse en una meta, en sus deseos más profundos y accionar hacia ellos con fuerza, valentía y pasión. Quizás haga realidad sus sueños, o al menos lo habrá intentado. Quedarse en dolor y culpa no es bueno para ella, ni para nadie. Para salir de ese lugar de negatividad hay que actuar y hacer lo que se sienta que se debe hacer. El resultado puede sorprenderla.