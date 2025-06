Tarot: de las heridas de la vida hay que sacar un aprendizaje

Carta 1) Tres de espadas: sufrimiento emocional. Dolor. Traición. Daño.

Carta 2) Seis de espadas: movimiento hacia otro lugar. Alejamiento. Dejar cosas atrás.

Carta 3) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Desgano. Depresión.



Mensaje final:

Alguien ha quedado con el corazón roto por un alejamiento, ya sea realizado por la misma persona o por otra. Hay sufrimiento y heridas aún no sanadas por una situación que ha ocurrido, quizás una pérdida importante, una traición, es algo que provoca mucho dolor, y que por la carta del seis de espadas se podría inferir que es a causa de un alejamiento. La persona ahora está con mucha apatía, desganada, indiferente, está viendo una gran oportunidad, una copa de amor que le ofrece el cielo pero no tiene ganas, ni fuerzas para tomarla, y quizás la ðesaproveche por su inacción. Esta persona no le encuentra sentido a nada y prefiere quedarse en la tristeza, en una actitud un tanto masoquista o de cierta victimización. Si no puede salir de ese lugar sola tiene que pedir ayuda, pero ahí no se tendría que quedar. Si la han herido o ha herido, hay que encontrar la manera de sanar, buscar ayuda y enfrentar lo que haya que enfrentar. Todas las cosas tienen solución, pero hay que buscarla. Hay que pensar para qué me toca vivir esto? Qué lección me está dando la vida o Dios, si se cree en él? Qué tengo que aprender de toda esta situación? Como muestra el tarot las oportunidades están, Dios no ha abandonado a este alguien, al contrario, le trae el mejor de los regalos, una copa de amor en un árbol florecido, pero le pide un esfuerzo para alcanzarla y merecerla. "Ayúdate que yo te ayudaré" dice Dios. La decisión final la tenemos nosotros y el camino también lo elegimos nosotros, por eso tenemos libre albedrío.