Los tres signos del zodíaco que no muestran lo que sienten

Hay signos que pueden estar viviendo un torbellino emocional por dentro… y nadie se entera. No es que no sientan: sienten mucho. Pero prefieren guardárselo, protegerse y mantener una imagen fuerte. Mostrar lo que sienten los hace vulnerables, y eso no lo permiten fácilmente. Estos son los signos que más se destacan por ocultar sus emociones.

Capricornio

Capricornio vive con el corazón blindado. No llora en público, no cuenta lo que le duele y no espera que lo consuelen. Su forma de amar o sufrir es silenciosa. Su prioridad es seguir funcionando, no mostrarse débil.

Escorpio

Escorpio siente intensamente, pero lo guarda para sí. Tiene miedo de que usen sus emociones en su contra, así que prefiere el misterio. A veces te quiere más de lo que dice… o te odia más de lo que aparenta. Pero jamás lo muestra del todo.

Acuario

Acuario racionaliza lo que siente. No es que no tenga emociones, sino que no sabe muy bien cómo expresarlas o le da pudor hacerlo. Puede amar profundamente, pero parecer frío. Sufrir en silencio, pero actuar con calma. Su mundo emocional es privado.