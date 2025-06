Los tres signos del zodíaco que siempre necesitan tener el control

Para algunos signos, soltar no es una opción. Necesitan saber qué va a pasar, cómo, con quién y por qué. Les cuesta confiar en que otros hagan las cosas a su manera, y prefieren tener todo bajo su supervisión. Estos son los signos que más se destacan por querer tener siempre el control.

Capricornio

Capricornio se siente seguro cuando todo está bajo su dominio. No soporta la improvisación ni la falta de planificación. Necesita orden, estructura y previsibilidad. Si no controla la situación, no puede relajarse.

Escorpio

Escorpio quiere saberlo todo. No por chisme, sino por poder. Le cuesta soltar porque necesita tener la ventaja, la última palabra o al menos, la información. No delega emociones ni decisiones sin antes evaluarlo todo. El control, para él, es protección.

Leo

Leo no puede evitar liderar. Si está en un grupo, quiere marcar el ritmo. Si está en una relación, quiere decidir el rumbo. No siempre lo hace con mala intención, pero su energía dominante hace que tome el control incluso sin proponérselo.