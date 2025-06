Tarot: hay que estar a la altura de las circunstancias

Carta 1) Caballero de bastos: acción. Pasión. Fuego. Curiosidad. Ímpetu. Deseo.

Carta 2) El sumo sacerdote: normas. Ley. Orden. Tradición. Hacer lo correcto.

Carta 3) La emperatriz: reina de reinas. Empoderamiento. Abundancia. Belleza. Fertilidad. Equilibrio. Armonía.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una persona que se siente totalmente atraída por alguien o por algo. Su corazón arde en fuego puro por moverse hacia el objeto de su deseo. Pero, la imagen del caballero de bastos trae una información extra. Si se la observa con detenimiento hay otras señales: se sabe que es alguien que siente mucha atracción y que quisiera salir corriendo hacia lo que le despierta esa atracción. Pero además, el hecho que lleve un libro hace pensar que es una persona que trabaja su intelecto. Por otro lado, el color de su vestimenta también cuenta algo sobre esa persona, tal vez sea alguien que ama la naturaleza, o bien que ha sanado, o está sanando su cuerpo y su alma. En tanto que el blanco, podría indicar que tiene intenciones puras. Este alguien tiene los ojos puestos en la emperatriz y en ella deposita su deseo. La emperatriz puede ser una persona, pero también podría ser un objeto que este alguien percibe como muy valioso y que quiere tener para sí. Lo más probable es que sea una persona que según la mirada de este caballero, posee múltiples cualidades que no encuentra en nadie más: bondad, belleza, inteligencia, madurez emocional, sensualidad, etc. En el medio del caballero y la emperatriz, está el sumo sacerdote, con un pie sobre una casa, que podría simbolizar el hogar, o lo que se construye en la tierra, y con una mano señalando el cielo, símbolo del mundo espiritual. La imagen parece decir que no es cuestión de manejarse por impulsos, o con comportamientos inmaduros. La emperatriz es alguien que se ha elevado espiritualmente y quien quiera acercarse a ella tiene que estar a su altura. La persona no parece preparada para aspirar a una emperatriz, las cartas la muestran como un caballero, no es un rey, y mucho menos un emperador, que es la pareja de la emperatriz. Ojo, no son categorías económicas, sino espirituales. Puede llegar el caballero a ser un emperador? Si. Está en camino. Pero necesita trabajar mucho su mundo interior. Tiene que elevarse como persona para tener una alta vibración. Si en verdad las intenciones de este alguien son puras y está sanando, puede que tal vez esté en el comienzo de un despertar espiritual, quizás hay cambios que se empiezan a manifestar en la persona, pero las cartas hablan de impulso y pasión, no hay cartas que hablen de amor y es el amor la máxima prueba de elevación espiritual. La pasión no tarda mucho en diluirse, el amor perdura. De ahí la advertencia del sumo sacerdote. El verdadero amor conlleva compromiso, responsabilidad afectiva, y valores que no se negocian. La pasión en cambio, así como llega, se va.