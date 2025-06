Los tres signos del zodíaco que cortan vínculos sin culpa

Para algunos signos, soltar personas no es sinónimo de drama ni remordimiento. Si sienten que un vínculo ya no tiene sentido, lo dejan atrás sin dudar, sin mirar atrás y, sobre todo, sin culpa. No lo hacen por frialdad, sino porque priorizan su equilibrio. Estos son los signos que cortan sin necesidad de justificarse.

Capricornio

Capricornio no invierte energía en relaciones que ya no le suman. Si algo no funciona o deja de tener propósito, lo deja ir. No se queda en lo que duele ni necesita explicaciones eternas. Toma distancia con firmeza… y sin angustia.

Acuario

Acuario pone su paz mental por encima de todo. Si un vínculo empieza a invadir su espacio o lo desconecta de sí mismo, lo corta. No dramatiza ni entra en reproches: simplemente se corre. Para él, es tan natural como respirar.

Escorpio

Escorpio siente todo profundamente… pero también sabe cuándo una relación dejó de tener sentido. Y cuando lo siente, se va. Puede que haya amor, pero si algo se rompió en su interior, ya no hay vuelta atrás. Y no carga culpas por protegerse.