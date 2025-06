Tarot: tiempo de transformación

Carta 1) El juicio: renacimiento. Transformación. Redención. Perdón. Reflexión. Nuevos comienzos.

Carta 2) Ocho de bastos: comunicación. Acciones rápidas.

Carta 3) Rey de copas: equilibrio emocional. Madurez. Amor. Sensibilidad. Conectar con los sentimientos.



Mensaje final:

El ángel está tocando la trompeta, es momento de reflexionar sobre las acciones pasadas y lo que se quiere para el futuro. La carta del juicio anuncia que la persona experimentará una gran transformación, una especie de renacimiento para un nuevo comienzo. Si había que perdonar, pedir perdón o perdonarse es el momento de hacerlo. Tal vez, la persona a dejado todo eso para más adelante o no quiera hacerlo ahora. Quizás piensa que ya habrá tiempo, pero el juicio indica que el tiempo ha llegado y debe actuar sin demora. Con la carta del rey de copas, el tarot señala que lo que se tiene que comunicar y manifestar es el amor. Esta persona no puede dilatar más la manifestación de sus sentimientos, tiene que conectar con ellos y con su intuición y actuar en consecuencia. El juicio es la oportunidad de recomenzar la vida de un modo distinto a como ha sido hasta ahora, es la posibilidad de pegar un salto a otro nivel en el camino hacia el equilibrio emocional, la madurez y el crecimiento espiritual. El juicio es una puerta en el tiempo para ser como nunca antes fuimos, una oportunidad muy valiosa que no se debería desaprovechar.