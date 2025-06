Los tres signos del zodíaco que desaparecen cuando más los necesitás

Algunos signos tienen una habilidad particular para alejarse justo en el momento en que uno espera que estén presentes. Ya sea por miedo, saturación emocional o simple evasión, tienden a ausentarse cuando el clima se vuelve denso. Estos son los signos que se destacan por desaparecer cuando más se los necesita.

Acuario

Acuario se desconecta sin previo aviso. Cuando el entorno se vuelve demasiado emocional o intenso, necesita huir para recuperar su aire. No es crueldad, es su forma de protegerse de vínculos que lo exigen más de lo que está dispuesto a dar.

Géminis

Géminis puede estar súper presente… hasta que no. Si la situación lo abruma o siente que no sabe qué decir, simplemente se esfuma. No es que no le importe, pero su forma de lidiar con lo difícil muchas veces es desaparecer hasta que pase la tormenta.

Sagitario

Sagitario no tolera sentirse atrapado en climas tristes o pesados. Cuando alguien lo necesita demasiado, puede sentir que está perdiendo su libertad y alejarse para no quedar enganchado. Promete volver, pero no siempre lo hace.