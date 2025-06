Tarot: buscar ayuda para sanar

Carta 1) As de espadas: nuevos comienzos. Fuerza. Energía. Predominio racional. Claridad mental. Corte.

Carta 2) Diez de bastos: carga. Peso. Cansancio. Agotamiento. No dar más.

Carta 3) Rey de copas: madurez. Inteligencia emocional. Empatía. Sabiduría. Compasión. Bondad. Equilibrio entre emoción y razón.



Mensaje final:

Las cartas muestran a una persona que lleva una carga excesiva que ya no soporta más. El peso que carga puede ser por ejemplo, muchas responsabilidades, preocupaciones, demasiado trabajo, frustración, conflictos relacionales, culpas, traumas, etc. Lo único que dice el tarot es que la persona está agotada, al límite de sus fuerzas. El As de espadas indica que sin demora es preciso cortar con lo que produce esa situación. La persona tiene que agarrar el toro por las astas, y tomar una decisión racional, clara, firme para comenzar de nuevo. Así como se encuentra no puede continuar, basta mirar la imagen del 10 de bastos para notar la gran dificultad para avanzar, para seguir adelante con metas y proyectos. Lo más probable es que todo quede a mitad de camino por falta de energía. El rey de copas al lado del diez de bastos, señala que hay un gran desequilibrio emocional, este alguien se ha perdido en el camino y no puede tener la madurez y la inteligencia emocional para estar bien consigo mismo y con los demás. Hay desequilibrio entre razón y emoción o sentimientos. Mientras su cabeza le dice una cosa, su corazón y su intuición le dicen lo contrario. Esta persona necesita armonizarse, encontrar su centro. Si no puede sola, será preciso buscar ayuda profesional, pero no puede esperar más en comenzar su sanación para encontrar estabilidad y paz interior. Las cartas dicen que están dadas las condiciones y las cualidades personales para salir de ese estado de malestar, sólo se trata de comenzar a hacer con firmeza y voluntad lo que sea necesario para estar mejor.