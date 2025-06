Tarot: a punto de tener un gran triunfo

Carta 1) Diez de bastos: carga. Peso. Agotamiento. Cansancio

Carta 2) Diez de copas: plenitud. Amor. Afectos sinceros. Felicidad. Alegría

Carta 3) As de oros: nuevos comienzos. Oportunidad valiosa. Abundancia.

Mensaje final:

Alguien no da más con el peso que lleva cargando. Ese peso puede ser exceso de responsabilidades o trabajo. Miedos. Culpa. Pérdidas no elaboradas. Preocupaciones. Relaciones que generan angustia o conflicto, etc. Esa persona, si es resilente, y no tira la toalla en este momento, pronto llegará a su meta, que según las cartas es tener un nuevo comienzo en su vida. Tal vez este alguien pide que llegue pronto una oportunidad de empezar de nuevo. Según el tarot lo que la persona desea es tener una familia feliz donde reine el amor, la amistad y la prosperidad. Sólo un esfuerzo más y esa oportunidad llegará a la vida de la persona. El diez de copas y el As de oros son dos cartas muy positivas que predicen ese logro tan deseado. Ojalá así sea!!