Los tres signos del zodíaco que no aceptan críticas fácilmente

Algunos signos pueden reaccionar con frialdad, enojo o silencio incómodo cuando alguien les señala un error. Aunque por dentro sepan que hay algo de verdad, su orgullo o sensibilidad les impide aceptarlo con naturalidad. Estos signos se destacan por resistirse a las críticas, incluso cuando vienen con buenas intenciones.

Leo

Leo tiene una imagen fuerte de sí mismo, y cualquier crítica puede sentirse como una amenaza a su identidad. Le cuesta admitir fallas y suele ponerse a la defensiva. Prefiere que lo admiren, no que lo corrijan.

Escorpio

Escorpio escucha… pero no olvida. Si lo criticás, lo registra como una herida, aunque no lo diga en el momento. Puede cerrarse, distanciarse o devolverte la crítica en otro momento, con interés.

Capricornio

Capricornio no soporta que cuestionen su forma de hacer las cosas. Cree que si lo pensó bien, es porque está bien. Las críticas lo incomodan, sobre todo si vienen de personas que no respeta o que no considera a su altura.