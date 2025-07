El método infalible para que no te roben la cuenta de WhatsApp

En medio del crecimiento de las estafas virtuales y el robo de identidades, WhatsApp se ha convertido en uno de los blancos favoritos de los delincuentes. Las técnicas son cada vez más sofisticadas: suplantan identidades, envían mensajes falsos y engañan a los contactos para sacarles dinero. Pero lo que muchos desconocen es que existe un método simple y efectivo para evitar que esto ocurra.

Se trata de la verificación en dos pasos, una herramienta de seguridad que la propia aplicación ofrece y que, bien configurada, puede volver prácticamente imposible que alguien acceda a la cuenta sin autorización.

La función consiste en establecer un PIN de seis dígitos, elegido por el usuario, que se solicita cada vez que se intenta registrar la cuenta de WhatsApp en un dispositivo nuevo. De esta forma, aunque un atacante logre obtener el código de verificación que llega por SMS, no podrá avanzar sin ese PIN.

“El principal error es pensar que con no compartir el código de SMS ya es suficiente. La verificación en dos pasos es el verdadero candado”, explican desde las áreas de ciberseguridad.

Activar esta opción no lleva más de un minuto y puede marcar la diferencia. Solo hay que ingresar a Configuración, luego a Cuenta, y allí seleccionar Verificación en dos pasos. El sistema pedirá definir un PIN, que debe ser confidencial y fácil de recordar.

Además, es recomendable configurar un correo electrónico asociado, que permite recuperar la cuenta en caso de olvidar el PIN.

Con esta medida activa, incluso si alguien roba el teléfono o logra engañar a la compañía telefónica para duplicar la línea, no podrá utilizar la cuenta sin conocer ese código adicional.

Los especialistas insisten en no bajar la guardia y complementan este método con otros recaudos básicos: no compartir códigos de verificación, revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp Web y evitar descargar aplicaciones no oficiales.

En un contexto donde las estafas digitales siguen en aumento, este método simple se presenta como una barrera efectiva que cualquier usuario puede implementar en pocos pasos.

¿Para qué roban una cuenta de WhatsApp?

Estafas a tus contactos

Se hacen pasar por vos.

Piden plata urgente, diciendo que tuviste un problema o que necesitás hacer una transferencia y no podés.

Envían CBU o links de billeteras virtuales truchas para que tus amigos o familiares les depositen.

Extorsión

Amenazan con divulgar conversaciones privadas o fotos (aunque a veces es mentira y solo buscan asustar).

Piden dinero a cambio de devolverte la cuenta o de no divulgar información.

Reventa de cuentas

Algunas cuentas robadas se venden en el mercado negro, sobre todo si tienen mucho historial, contactos o están asociadas a grupos de compraventa.

Acceso a otras cuentas

Si tenés WhatsApp vinculado a servicios como bancos o billeteras, intentan aprovechar ese acceso.

También prueban recuperar otras cuentas (redes sociales, email) usando tu WhatsApp para recibir códigos.

Propagación de malware o estafas

Usan tu cuenta para mandar links falsos o virus a tus contactos, buscando robarles datos o acceder a sus cuentas también.