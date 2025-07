Tarot del colibrí para el 1 de julio

Carta 1) Rey de espadas: poder. Predominio racional. Determinación. Verdad. Justicia.

Carta 2) El diablo invertido: intentos de soltar la negatividad y el materialismo, de conectar más con lo emocional. Liberación. Transformación. Avanzar a una vida mejor.

Carta 3) El emperador: poder. Liderazgo. Autoridad. Estabilidad. Estructura. Responsabilidades. Orden. Normas.



Mensaje final:

La persona de la que habla hoy el tarot está intentando dejar atrás patrones negativos de formas de pensamiento y comportamientos. La carta del diablo ocupando el centro de la tirada está señalando que este alguien ha estado atrapado por el materialismo y lo terrenal en la manera de llevar adelante su vida. Cualquiera puede imaginar que el diablo no ha atraído más que cosas negativas, que incluso pueden haber hecho caer a la persona en vicios, miedos, adicciones, etc. Ahora el diablo está perdiendo fuerza y la persona está intentando liberarse y transformarse. La vida que venía llevando la degradó humanamente, la hizo vibrar en energías muy bajas, muy oscuras, y todo su potencial cayó estrepitosamente, pero afortunadamente para esta persona, al parecer se está dando cuenta de las consecuencias de sus elecciones y quiere poner racionalidad, justicia y verdad en su vida. Invertir la sombra no es tarea fácil, se necesita valentía, voluntad, inteligencia y perseverancia, pero se puede lograr. Las cartas dicen que este alguien encontrará en su interior la determinación para transformarse, y alcanzar la estructura y la estabilidad, volver a tomar las riendas de su vida. Es preciso señalar que hay estructura sólo si hay orden y el orden llega a través de la aceptación de normas. Las normas cuando son justas otorgan contención, regulan la convivencia y posibilitan la verdadera libertad, por el contrario, el querer ignorarlas, la falta de autocontrol, disciplina y respeto, pueden llevar al caos y a hacer del sujeto alguien débil, sometido a sus propios impulsos incontrolables y a merced de cosas y personas vacías, superficiales y carentes de valores. Ojalá esta persona encuentre la fuerza y la luz que necesita para ser la mejor versión de sí misma y así avanzar hacia una vida plena.