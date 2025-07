¿“Team invierno” o “team verano”? El eterno dilema que divide al país

Cada año, apenas se asoma el frío o el calor, resurge un debate que parece eterno: ¿invierno o verano? Las redes sociales, los grupos de amigos y las sobremesas familiares se transforman en trincheras donde cada quien defiende su estación favorita como si fuera cuestión de vida o muerte. Sin embargo, en los últimos tiempos, un tercer bando gana cada vez más protagonismo: el team antiverano, un grupo que no busca equilibrio, sino que directamente milita contra el calor, sin matices.

Los fanáticos del frío tienen argumentos que repiten como mantras. El team invierno sostiene que el frío es sinónimo de confort, abrigo y posibilidades. Según ellos, "en invierno te abrigás y listo", mientras que el calor "no se puede esquivar ni con ventiladores ni con aire acondicionado". Además, aseguran que dormir tapado no tiene comparación y que la ropa invernal "es mucho más elegante y cómoda".

Del otro lado, el team verano defiende el calor como sinónimo de libertad. Los días largos, las vacaciones, las tardes de pileta o playa y los helados son su bandera. "Con frío no quiero salir de la cama", dicen, y afirman que el verano invita al encuentro, al ocio y a disfrutar al aire libre. Además, los fanáticos del calor recuerdan que en invierno "te congelás en la calle y gastás más en calefacción".

Pero en el último tiempo apareció una postura más radical: el team antiverano. No se trata de un simple "me gusta el invierno", sino de una oposición directa al calor. Para este grupo, el verano no es una estación, es una tortura. Denuncian las noches sin dormir, los cortes de luz, la transpiración constante, las picaduras de mosquito y el mal humor colectivo. "El calor arruina todo", dicen sin rodeos.

Mientras tanto, las redes sociales se llenan de memes, los meteorólogos anuncian olas polares o térmicas y el debate sigue sin definirse. Porque si algo está claro es que en Argentina, el debate climático es eterno… y siempre hay un bando más dispuesto a sumarse.