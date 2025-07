Tarot del colibrí para el 11 de julio

Carta 1) La fuerza: autocontrol de las propias pasiones e impulsos. Fuerza de voluntad. Inteligencia emocional. Equilibrio. Armonía.

Carta 2) Seis de copas: pasado. Nostalgia. Pureza. Inocencia. Cuidado. Infancia

Carta 3) El carro: desplazamiento. Tomar las riendas de la propia vida. Decisión. Firmeza. Energía. Triunfo. Vencer barreras.



Mensaje final:

La persona está buscando su propia fuerza interior para enfrentar su presente. Tal vez se siente débil, o siente que se ha dejado llevar por pasiones e impulsos que no ha sabido controlar y que la han llevado como una hoja arrastrada por el viento en cualquier dirección. Ahora se ha dado cuenta que necesita poner orden en su vida, tener el control de sus pasiones e impulsos, retomar su poder y su equilibrio emocional. La fuerza no es fuerza bruta o violenta, es todo lo contrario, la fortaleza viene de la ternura, del amor, de ese niño/ a interior que reside en el alma de cada quien y que es el lugar de la inocencia, la pureza y la luz. Esta persona está buscando su fortaleza en su niño interior y eso es excelente porque ahí está el origen de ella. Al revés de lo que nos muestra el mundo, no se trata de violencia, de dejarse llevar por los instintos más básicos, o de imponer a cualquier costo nuestra voluntad. No es fuerte quien no se domina a sí mismo. El ser humano se eleva en la medida que se aleja de los instintos más básicos, esto no quiere decir eliminarlos, sino transformarlos, sublimarlos, convertir la energía impulsiva en amor, en ternura, en generosidad, en crear relaciones y cosas buenas para nosotros mismos y para los demás. Dice el tarot que es momento de plantarse firme en la vida y de dirigirla hacia donde se quiere con inteligencia y dominio de nosotros mismos, autocontrol, disciplina y voluntad para no desviar la mirada de la meta y vencer con paciencia casa obstáculo que se interponga en el camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. Hermoso mensaje para quienes resuenen con él!