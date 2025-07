No reutilices botellas plásticas sin leer esto: podrían estar dañando tu salud

En días de calor o de apuro, muchas personas reutilizan botellas de agua o gaseosa para llenarlas nuevamente y llevarlas consigo. Es práctico, económico y parece inofensivo. Sin embargo, este hábito tan común podría esconder riesgos para la salud si no se toman ciertos recaudos.

¿Cuál es el problema de reutilizar botellas de plástico?

Las botellas descartables, como las de agua mineral o gaseosa, están hechas de un tipo de plástico llamado PET (tereftalato de polietileno). Este material fue diseñado para un solo uso. Con el tiempo y el uso repetido, estas botellas pueden degradarse y liberar sustancias químicas potencialmente dañinas, como el antimonio o el bisfenol A (BPA), sobre todo si se exponen al calor o se lavan con productos abrasivos.

Además, su forma y diseño dificultan una correcta limpieza. Las zonas curvas, el cuello angosto y la tapa favorecen la acumulación de bacterias y hongos, especialmente si la botella se rellena varias veces sin una higiene adecuada.

¿Qué dicen los expertos?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PET no representa un riesgo en usos únicos, pero su integridad puede verse comprometida si se reutiliza. Las grietas o rayaduras microscópicas en el interior de la botella son un foco perfecto para la proliferación de gérmenes.

Un estudio del Centro de Salud Ambiental de EE.UU. encontró que algunas botellas reutilizadas contenían más bacterias que un inodoro promedio, debido a la falta de limpieza o a su exposición al calor, como dejarla dentro del auto al sol.

¿Cómo evitar estos riesgos?

Si vas a reutilizar botellas, tené en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evitá usar botellas descartables más de una vez.

Usá botellas reutilizables diseñadas para tal fin (libres de BPA, de acero inoxidable, vidrio o plástico Tritan).

Lavá la botella a diario con agua caliente y jabón, utilizando un cepillo para limpiar bien el interior.

Dejá secar completamente antes de volver a taparla.

No la expongas al sol ni al calor excesivo, ya que eso acelera la descomposición del plástico.

¿Cómo saber si una botella es segura para reutilizar?

Fijate en la base de la botella: si tiene un triángulo con el número 1 (PET), está pensada para un solo uso. Si tiene los números 2, 4 o 5 (HDPE, LDPE, PP), son más resistentes y aptas para reutilización. Lo ideal es elegir productos etiquetados como “libres de BPA” y diseñados específicamente para contener bebidas.

En resumen:

Reutilizar botellas plásticas parece una costumbre inocente, pero puede ser perjudicial para la salud si no se hace con cuidado. Elegí materiales adecuados, lavalas bien y evitá la exposición al calor. A veces, lo que parece una acción ecológica o económica puede tener efectos no deseados si no se toman las precauciones necesarias.