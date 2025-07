Tarot del colibrí para el 16 de julio

Carta 1) As de espadas: nuevos comienzos. Verdad. Claridad mental. Fuerza intelectual.

Carta 2) Anciana de espadas: inteligencia. Experiencia. Capacidad para poner límites claros. Determinación. Visión

Carta 3) La luna: onírico. Intuición. Creatividad. Ilusión. Subconsciente. Lo oculto.



Mensaje final:

La persona inicia algo en su vida y lo hace con mucha claridad mental, determinación y poniendo la verdad por delante. Es una persona inteligente, lúcida y con experiencia que sabe marcar límites. Tiene una gran capacidad de ver las situaciones globalmente y encontrar soluciones creativas y originales a los problemas. No obstante, puede ser un tanto rígida. El tarot, con la carta de la luna, aconseja sumar a la razón, la intuición y la sensibilidad. Tal vez esta persona necesita aflojarse un poco, ser un poco menos estratégica y racional y fluir más con sus sentimientos y emociones. No todo tiene una razón lógica, muchas cosas se comprenden mejor desde la intuición. Por otra parte, el hecho que en el pasado alguien pudo lastimarla por abrir sus corazón, no quiere decir que lo mismo vaya a repetirse. El miedo a que puedan herirla nuevamente la está llevando a ponerse una coraza y reforzar sus defensas en forma exagerada. Esta actitud no es saludable y puede hacer que la persona ejerza un gran control sobre sus emociones que no le permite mostrarse como es en realidad. Oculta la parte de sí que siente puede ser lastimada, o bien aquello sobre lo que se percibe insegura, por temor al rechazo o a mostrarse vulnerable ante los demás. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, miedos e inseguridades, pero cuando más queremos ocultarlas, menos posibilidades de ser nosotros mismos tenemos, y eso, incluso, puede enfermarnos emocionalmente. A veces solos nos complicamos la existencia, la vida es más simple y mostrarnos vulnerables no hace a nadie menos valioso frente a los demás, por el contrario, nos hace más verdaderos y honestos, en primer lugar con nosotros mismos.