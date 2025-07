Tarot del colibrí para el 19 de julio

Carta 1) El loco: nuevos comienzos. Empezar desde 0. Arriesgarse. Aventurarse. Ir tras un sueño. Como contrapartida tiene el no medir adecuadamente las consecuencias de los propios actos.

Carta 2) Cuatro de bastos: alegría. Felicidad. Festejos. Celebraciones. Hogar. Familia.

Carta 3) La fuerza: resiliencia. Voluntad. Dominar los propios impulsos. Seguridad. Determinación.



Mensaje final:

La persona quiere lanzarse tras un sueño para dar comienzo a algo nuevo. Posee mucha vitalidad, energía y entusiasmo y quisiera aventurarse sin más detrás de su deseo. Lo mueve un impulso poderoso que no mide consecuencias y aunque sus intenciones son buenas, sin ningún tipo de planificación previa, el riesgo de equivocarse es grande. Según el tarot la persona tiene un sueño de felicidad y alegría compartida con sus seres queridos. Anhela estar en su hogar y celebrar con los suyos. Su deseo es muy lindo, pero la carta de la fuerza le aconseja que si bien el deseo del loco es algo hermoso, no puede aventurarse sin tomar los mínimos recaudos para evitar sorpresas desagradables, por eso en primer término tendría que tomar con energía y determinación las riendas de su vida. No dejarse llevar por impulsos y reflexionar. Se necesita antes que nada poder poner en práctica el autocontrol sobre sí mismo. En eso reside la fuerza, en el pleno dominio de sí mismo y en el ejercicio de la voluntad y la reflexión para dominar pasiones y actos impulsivos. El equilibrio entre el espíritu aventurero del loco y la voluntad para refrenarse dando lugar a la reflexión, puede conducir finalmente a ese sueño de estabilidad, armonía y amor que tanto se desea alcanzar.