Los signos del zodíaco que más vuelven con sus ex

Aunque muchas personas creen que “lo que se rompe no se arregla”, hay quienes no pueden evitar mirar hacia atrás. Ya sea por nostalgia, apego emocional o porque aún creen que hay algo para rescatar, ciertos signos del zodíaco son más propensos a retomar vínculos del pasado. A veces lo hacen con esperanza; otras, por costumbre. Estos son los signos que más vuelven con sus ex:

Cáncer

Cáncer es puro corazón. Le cuesta soltar a quienes amó, y guarda recuerdos con mucho cariño. Cuando termina una relación, no siempre es definitivo: si siente que aún hay amor, da segundas (y terceras) oportunidades. Tiende a idealizar lo vivido, por eso muchas veces vuelve con la esperanza de que “esta vez sí funcione”.

Tauro

Tauro no se entrega fácilmente, pero cuando lo hace, lo da todo. Es fiel, constante y no le gusta empezar de cero. Si una relación fue significativa, prefiere arreglarla antes que renunciar. A veces tarda en asumir que algo terminó, y por eso puede volver a intentarlo, sobre todo si aún hay confianza.

Piscis

Piscis vive el amor con intensidad y fantasía. Cuando una relación termina, su costado romántico lo empuja a revivir lo bueno que hubo. Si el recuerdo sigue latiendo, no duda en volver, especialmente si siente que el otro también guarda sentimientos. Para Piscis, el “para siempre” es una idea difícil de abandonar.