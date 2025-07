Tarot del colibrí para el 24 de julio

Carta 1) Ocho de copas: alejarse. Dejar un lugar donde hay sentimientos y emociones. Ir por un nuevo camino.

Carta 2) Tres de espadas: sufrimiento emocional. Dolor. Traición.

Carta 3) Tres de bastos: planificar. Pensar una estrategia. Contemplar una meta que se desea alcanzar. Expansión. Visión de futuro.

Mensaje final:

Las cartas hablan de un alejamiento afectivo, dicen que alguien se fue, se retiró de un lugar o situación donde se encontraba, en búsqueda de un camino nuevo y desconocido. La persona por alguna razón decidió irse dejando fuertes lazos afectivos atrás. Le dio la espalda a los sentimientos y emociones y se marchó. Esa partida pudo generar mucho sufrimiento y dolor en quien o quienes fueron abandonados, incluso en la propia persona que se alejó aún teniendo sentimientos. El tarot dice que muy pronto esa persona retornará al lugar que dejó. Parece que está planificando un regreso. Hay un dicho que reza: "el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen." Es eso lo que está a punto de pasar. Este alguien quiere volver a ese lugar cálido, lleno de afectos sinceros y no sabe cómo, por eso quiere armar una estrategia, porque sabe que causó mucho dolor y no puede regresar como si nada hubiera pasado. Seguramente ahora no la tendrá fácil porque provocó heridas fuertes en quien o quienes sólo le dieron amor. Hasta aquí el mensaje de las cartas.