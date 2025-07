Los signos del zodíaco que más se perdonan los errores y siguen adelante

Equivocarse es parte de la vida. Pero mientras algunos se castigan, otros eligen aprender, soltar y avanzar sin cargar culpas eternas. Son los que entienden que el error no los define, y que siempre hay una nueva oportunidad para hacerlo mejor. En el zodíaco, hay signos que tienen esa capacidad: se perdonan, se abrazan y siguen caminando con más sabiduría.

Sagitario

Sagitario cree que todo es parte del viaje. Se equivoca, claro, pero no se queda pegado al pasado. Aprende, se ríe de sí mismo y sigue adelante con optimismo. No le gusta vivir con culpa ni darle demasiadas vueltas a lo que no puede cambiar.

Géminis

Géminis entiende que nadie es perfecto. Cambia de idea, se contradice, comete errores… y se lo permite. Tiene la capacidad de ver todo como una experiencia y relativiza lo que le sale mal. Su mente ágil le permite reinventarse sin quedarse atascado.

Acuario

Acuario no se juzga con dureza. Si se equivoca, analiza, ajusta y sigue. No le interesa cumplir con estándares ajenos ni autoflagelarse por no ser ideal. Su foco está en avanzar, explorar y evolucionar, no en castigarse.