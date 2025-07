Tarot del colibrí para el 25 de julio

Carta 1) As de oro: nuevos comienzos. Se inicia algo muy valioso para la persona. Oportunidades. Abundancia.

Carta 2) Diez de bastos: cansancio. Agotamiento. Cargas. Responsabilidades. El peso no se soporta más.

Carta 3) El mago: inicios. Conectar lo terrenal con lo espiritual. Tener las herramientas para concretar los deseos o sueños.



Mensaje final:

La persona está agotada, al borde de sus fuerzas. Lleva una carga muy pesada que no aguanta más. La carga pueden ser responsabilidades excesivas, demasiado trabajo, conflictos relacionales, enfermedades, culpa, remordimiento, angustia, miedo, etc. Tanta carga, además de agotarla, no le deja ver las oportunidades nuevas u otros caminos posibles. La persona está que no levanta cabeza y repite en automático siempre lo mismo, todo su potencial y su creatividad están tapados por el peso que porta sobre sus hombros. Dicen las cartas que aunque no lo pueda ver esta persona tiene todas las herramientas en sus manos para cambiar la situación de agobio en la que se encuentra, tiene que atreverse a un nuevo comienzo en su vida, hay dos cartas que hablan de nuevos comienzos: el mago y el As de oro. El mago concreta sus sueños porque no cree en los imposibles y empieza de nuevo sin miedo, porque confía en sus capacidades y está conectado con Dios que fortalece su fe y lo guía para manifestar sus deseos en la realidad. Es hora de soltar las cargas y darse la oportunidad de un nuevo comienzo hermoso y brillante como el oro. Llegamos a este mundo para ser felices, no para andar como alma en pena. Dice el tarot que así no se puede seguir, es hora de transformar la propia realidad, de ponerle magia a lo cotidiano, de dejar de lado lo que no aporta más que negatividad. Hay que ser valiente y creer en uno mismo para reinventarse sin miedo. Tal vez animarse a hacer lo que nunca se hizo, adentrarse en una manera nueva de ver la realidad, contemplar otras perspectivas sobre las cosas y sobre uno mismo. Despertar la ilusión por el porvenir con fe y esperanza de que todo cambiará para mejor.