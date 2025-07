Tarot del colibrí para el 28 de julio

Carta 1) Nueve de espadas: dolor. Sufrimiento. Insomnio. Culpa. Arrepentimiento.

Carta 2) La templanza: equilibrio. Estabilidad emocional. Sanación. Armonía. Paciencia.Guia espiritual

Carta 3) Nueve de copas: abundancia. Satisfacción. Alegría. Deseos cumplidos. Plenitud emocional.



Mensaje final

La persona está buscando el camino más adecuado para su sanación física, emocional y espiritual. Ha comenzado muy bien, pues en el centro de la tirada aparece la templanza que representa la sanación con guía divina, el restablecimiento de la paz y la armonía interior. Tal vez este alguien está saliendo de una situación muy negativa que puede haber traído a su vida desequilibrios y malestares de todo tipo. Quizás la persona tomó decisiones equivocadas de las que se arrepiente profundamente y que la han dejado sumida en tristeza, dolor, y culpa por sus propios comportamientos. Esta persona no puede ni siquiera descansar adecuadamente porque el recuerdo de sus errores, de lo que hizo mal o pudo haber hecho y no hizo, no le da paz. A pesar de lo doloroso del momento, la parte positiva, es realizar un gran aprendizaje, adquirir una lección que la hará madurar y crecer. Ahora tiene claridad sobre los hechos y está tomando conciencia que todas las acciones, a la corta, o a la larga, tienen sus consecuencias. No obstante, Dios no la abandona en la oscuridad, por eso la asiste espiritualmente a través de la templanza, que trae equilibrio, equidad, claridad, esperanza y paz a su vida. Muy probablemente este alguien ha orado por esa ayuda a Dios en su desesperación y éste le está concediendo su deseo para que vuelva a su camino, que por la última carta, es ir hacia un estado de gran plenitud emocional y afectiva y recuperar el gusto por las cosas simples de la vida y la alegría cotidiana. Aunque el nueve de copas también refiere a la abundancia material, la mayor riqueza que recibirá la persona reside en la posibilidad de dar y recibir amor recíproco. Llega la alegría a su vida de la mano, principalmente, de emociones y sentimientos verdaderos.