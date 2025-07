Los tres signos del zodíaco que nunca abandonan a sus amigos

Algunos signos del zodíaco son conocidos por su lealtad inquebrantable hacia sus amigos. Estos signos siempre están ahí cuando más se les necesita, sin importar las circunstancias. Para ellos, la amistad es un vínculo que va más allá de todo, y no dudan en poner a sus seres queridos por encima de cualquier otra cosa. Aquí te contamos cuáles son los tres signos más leales a sus amigos.

Leo

Leo es el amigo protector y generoso por excelencia. Este signo no solo se destaca por su carisma, sino también por su lealtad hacia quienes considera cercanos. Cuando Leo se compromete con una amistad, lo hace de corazón. Siempre estará ahí para apoyar, defender y hacer sentir a sus amigos como si fueran su familia. La lealtad de Leo no tiene límites, y no dudará en luchar por sus seres queridos en cualquier situación.

Cáncer

Cáncer es un amigo fiel, sensible y protector. Este signo valora profundamente las relaciones cercanas y siempre se asegura de que sus amigos se sientan amados y cuidados. Cuando Cáncer se compromete con una amistad, lo hace con todo su ser. Es el amigo que te apoya en tus momentos difíciles, te escucha sin juzgar y se asegura de que nunca te sientas solo. Para Cáncer, la amistad es un lazo sagrado que no se rompe fácilmente.

Escorpio

Escorpio es conocido por su lealtad feroz. Cuando este signo considera a alguien su amigo, estará dispuesto a ir hasta el fin del mundo para protegerlo. Escorpio es un amigo que no duda en dar todo por los demás, y aunque puede ser reservado, su lealtad no tiene límites. Cuando confía en alguien, esa persona puede estar segura de que nunca lo abandonará, sin importar lo que pase. Escorpio es el tipo de amigo que te respalda sin dudar, incluso en las situaciones más complicadas.