Tarot del colibrí para el 29 de julio

Carta 1) Examen: reflexión. Examen de conciencia. Razonar. Recapacitar. Analizar. Solución de problemas.

Carta 2) Regeneración: renovación. Transformación. Cambios positivos. Analizar el pasado. Nuevas perspectivas. Personas que se alejan y otras que llegan. Prosperidad.

Carta 3) La sacerdotisa: sentimientos maternales. Intuición. Clarividencia. Conexión espiritual. Imaginación. Sabiduría. Paz. Compasión.



Mensaje final:

Qué buenos mensajes para quien hoy resuene con ellos!! La persona está pasando por una etapa de gran renovación, hay regeneración y fuertes transformaciones positivas. Este alguien no podría transformarse sin analizar y reflexionar sobre su pasado. Tiene que mirar el pasado para aprender, tomar experiencia y enfrentar su presente desde una perspectiva diferente y renovada. Hay que quedarse con lo positivo del pasado y lo demás intentar no repetirlo en adelante. Es necesario hacer un examen de conciencia, detectar lo que estuvo bien y lo que no, lo que trajo crecimiento y lo que sólo provocó fracasos y toxicidad, es necesario mirar las fortalezas que se tienen y también los puntos débiles, y a partir de ese examen, realizar transformaciones, tener nuevas miradas, nuevos hábitos, y comportamientos diferentes. Conectar con la espiritualidad y con la intuición, con la emoción y los sentimientos que no se anima a mostrar por miedo, orgullo y vaya a saber por cuántas cosas más, sentimientos que permanecen ocultos en un rincón del corazón y que si la persona se animara a sacar a la luz le traerían claridad, sabiduría y paz interior. Sentimientos maternales de ternura, amor y cuidado para sí misma y hacia los demás. No importa si se es hombre o mujer, los sentimientos maternales no hacen referencia a un género determinado, sino a esa bella cualidad de nutrir y cuidar de otros como lo hace una buena madre. Dicen las cartas que se avecinan cambios muy positivos para la persona, amor, oportunidades laborales, económicas y progresos en todos los ámbitos de su vida. Adelante con valentía y fe!!