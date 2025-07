Tarot del colibrí para el 4 de julio

Carta 1) Nueve de copas: abundancia. Zona de confort. Disfrutar. Celebrar

Carta 2) Paje de espadas: inteligencia. Estrategia. Claridad mental. Inicios

Carta 3) Caballero de espadas: impulsividad. Arrojo. Determinación. Rapidez. Acción. Audacia



Mensaje final:

Alguien está deseando poder tener la claridad mental y la audacia necesaria para tomar una acción rápida y decidida hacia una meta muy ansiada. La persona quisiera ir con urgencia tras ese objetivo para dar inicio a algo, un proyecto, un trabajo, un viaje, una relación, etc. Es algo que piensa lo llevará al bienestar en todos los aspectos de su vida, fundamentalmente a los referidos a sus emociones o sentimientos, aunque también a lograr una zona de confort en lo material. Aunque tiene intención de dar inicio a un movimiento, aún no lo ha hecho, el paje de espadas en el centro de la tirada podría indicar que la persona está preparada para ese comienzo y ha pensado una estrategia. Si bien el paje de espadas y el caballero del mismo palo tienen que ver con el predominio de lo racional, la velocidad con que toman acción puede jugarles en contra, no quiere decir que su movimiento vaya a salir mal, pero si conviene controlar el ímpetu para que el apuro y la impulsividad no lleven a esta persona a dar pasos equivocados por no medir bien las consecuencias de sus actos.