Tarot del colibrí para el 5 de julio

Carta 1) Dos de espadas: decisión muy racional. Dejar las emociones de lado y basarse en la propia razón.

Carta 2) La muerte: final. Termino de un ciclo de vida y nuevo comienzo. Transformación. Renacimiento y renovación.

Carta 3) El ermitaño: introspección. Reflexión. Aislamiento. Búsqueda de la propia sabiduría interior.



Mensaje final:

Dos arcanos mayores muy significativos marcan la tirada: la muerte y el ermitaño. La persona está viendo que llega un final a su vida. Está meditando sobre eso que tiene que terminar. Sabe que la decisión de poner fin a algo o a alguien depende de ella y de nadie más, por eso está haciendo una profunda reflexión en soledad, se ha aislado para pensar y poder hacer la elección sin influencias externas, ni opiniones de otros. La disyuntiva parece ser entre dos opciones o caminos que son irreconciliables, si o si debe elegir sólo uno de ellos. La carta de la muerte dice que llegó el momento. Se acabó el tiempo disponible para la decisión. Si la persona no elije, la muerte lo hará por ella y algo terminará por su propio peso. Esto significa que no habrá más dos posibilidades, quedará una sola, porque ambas no pueden ser, o decide este alguien o decidirá la vida, pero algo debe terminar para dar lugar a una gran transformación, un renacimiento, una renovación, en donde ya nada podrá ser como era. Es el comienzo de un nuevo ciclo de vida para la persona y no hay vuelta atrás.