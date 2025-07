¿Querés preparar hamburguesas caseras jugosas, sabrosas y mucho más saludables que las compradas? En esta receta te enseñamos paso a paso cómo hacer hamburguesas caseras tradicionales, con ingredientes simples y al gusto de toda la familia.



Ingredientes

para 4 hamburguesas

500 g de carne picada

1 huevo

1/2 cebolla picada bien fina (opcional)

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de pan rallado o avena (para dar consistencia)

Sal y pimienta a gusto

Especias a elección: orégano, pimentón, comino, mostaza en polvo (opcional)

Opcionales para acompañar

Panes de hamburguesa

Queso en fetas

Lechuga, tomate, cebolla morada

Pepinillos, panceta, huevo

Ketchup, mayonesa, mostaza o la salsa que prefieras



Paso a paso

1. Mezclar los ingredientes

Colocá la carne picada en un bol grande. Agregá el huevo, la cebolla, el ajo, el pan rallado y los condimentos. Mezclá todo con las manos o con una cuchara hasta que esté bien integrado. No amases demasiado, solo lo justo para unir.

2. Formar las hamburguesas

Dividí la mezcla en 4 partes iguales y formá bollitos. Luego, aplastalos suavemente con las manos para darles forma de hamburguesa. Si querés, podés usar un molde para que queden parejas.

3. Reposar en la heladera

Llevá las hamburguesas a la heladera durante al menos 20 minutos para que mantengan su forma al cocinarlas.

4. Cocinar las hamburguesas

Podés cocinarlas a la plancha, en sartén, al horno o en la parrilla. Cociná cada lado durante unos 4-5 minutos (dependiendo del grosor), hasta que estén bien doradas por fuera y cocidas por dentro.

5. Armar y servir

Calentá el pan y agregá tus ingredientes preferidos. Armá las hamburguesas con queso, vegetales, salsas y acompañá con papas fritas, ensalada o lo que más te guste.



Consejos

No uses carne demasiado magra: un poco de grasa le da más sabor y jugosidad.

No presiones con la espátula al cocinarlas, así conservan sus jugos.

Probá versiones gourmet: con cebolla caramelizada, queso azul o guacamole.

También podés hacer hamburguesas de pollo, cerdo o vegetarianas, con lentejas o garbanzos.