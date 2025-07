Tarot del colibrí para el 6 de julio

Carta 1) Reina de espadas: poder. Determinación. Poner límites claros. Justicia. Verdad. Predominio racional.

Carta 2) El ermitaño: soledad. Aislamiento. Reflexión. Introspección. Búsqueda de conocimiento y claridad.

Carta 3) El loco: inicios. Lanzarse a la conquista. Ir tras un sueño. Aventurarse. Inmadurez. Impulsividad. Falta de responsabilidad.



Mensaje final:

Alguien está buscando tener claridad con respecto a una situación. Tal vez intenta pensar qué responsabilidad puede caberle en ella. Dicen las cartas que es una situación tensa, de cierta distancia y frialdad con otra persona que ha adoptado una actitud autodefensiva, con límites bien definidos y muy racionales. De momento la persona a la que se refiere el tarot no está llevando adelante ninguna acción más que la de la observación y auto observación, ya que el ermitaño le está dando la espalda a la carta del loco que es la que podría representar la acción de comenzar algo, de lanzarse a la aventura y a la conquista de un sueño. En la imagen, el loco parece estar invitando al ermitaño a moverse rápido y sin medir consecuencias, pero el loco está por dar un paso al vacío por inmadurez y por no medir las consecuencias de sus acciones. El ermitaño indica que ahora la acción está mediada por el pensamiento y la reflexión, de manera que por el momento cualquier intento o iniciativa para solucionar las cosas está frenada. La persona necesita un tiempo de soledad para tener claridad sobre lo que ha ocurrido y entender qué es lo que ha provocado la actitud que observa en la reina de espadas. Esta persona ha empezado por observar la realidad y reflexionar sobre sí misma, quiere poner luz a su presente y no se va a dejar arrastrar por impulsos, lo que pone de manifiesto que ha habido un aprendizaje y un crecimiento que es el camino de la claridad, la armonía y la paz.