Tarot del colibrí para el 7 de julio

Carta1) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Desgano. Terquedad. Dejar pasar oportunidades.

Carta 2) El colgado: contemplar desde otra perspectiva. Suspensión de la acción. Reflexión. Introspección. Búsqueda de claridad o iluminación.

Carta 3) Nueve de bastos: heridas. Luchas. Resistencia. Perseverancia. Cansancio.



Mensaje final:

Momento de transición. La persona viene de afrontar muchos obstáculos y luchas que la han dejado al borde del agotamiento. Hay aquí mucho cansancio, a pesar de él, este alguien sigue resistiendo y no se rinde. Los obstáculos pueden ser externos, internos o ambos. Puede que la persona esté defendiéndose de conflictos con otros, o incluso, que sean conflictos consigo misma, barreras y cosas no resueltas que tienen origen en sus propios pensamientos o sentimientos a los que se aferra con tenacidad oponiendo resistencia al cambio para no modificar nada, por miedo, por negación, por zona de confort, etc. Este empecinamiento le ha provocado un gran desgaste y un estado de tristeza, apatía, pérdida de sentido y una gran sensación de vacío interior. No obstante, la obstinación por parte de esta persona en mantener su posición de no ver y no verse, a lo único que la está llevando es a perder las buenas oportunidades que la vida le ofrece y a la depresión. Es alguien con mucho orgullo que prefiere ahogarse en el vacío que ceder un paso en su postura. Sin embargo, la carta del colgado es una señal que algo está cambiando en la persona. Al menos se ha colgado cabeza abajo para contemplar la realidad desde otra perspectiva. Se está dando cuenta que pueden existir otros puntos de vista distintos al suyo y está elaborando este descubrimiento en su interior a través de un proceso de introspección . Se está haciendo preguntas y buscando las respuestas desde su interior. Al mismo tiempo que empieza a ver las cosas de una manera diferente, se producen cambios subjetivos. Se ha iniciado un proceso muy positivo de autoconocimiento y de crecimiento. Por el momento cualquier acción sobre el mundo está suspendida porque no existe la claridad suficiente, pero ya empieza a haber cierto entendimiento, si se observa la imagen del colgado, aunque aún está atado, tiene la cabeza iluminada. Buenísimo! Todo va por buen camino! Este alguien está haciendo un esfuerzo muy válido por sanar y transformarse. En buena hora!!