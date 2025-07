Eclipse lunar 2025: cómo sacar el mayor provecho según tu signo

El próximo 7 de septiembre de 2025, un eclipse lunar total será visible desde diversas partes del mundo, incluidas Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur. Los eclipses, especialmente los lunares, están asociados con cambios, revelaciones y cierres de ciclos. Aquí te contamos cómo afectará este eclipse lunar total a cada signo y cómo puedes prepararte para aprovechar su energía.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Impacto : El eclipse lunar puede traer a la superficie emociones reprimidas que Aries ha estado evitando. Este signo, que usualmente actúa de manera impulsiva, podría sentirse abrumado por la necesidad de reflexionar sobre su vida emocional y personal.

Cómo prepararse : Aprovecha este momento para pausar y reflexionar. Aunque Aries prefiere la acción, este eclipse invita a la introspección. Usa este tiempo para dejar ir viejas heridas emocionales y hacer espacio para nuevas oportunidades. La meditación o el journaling pueden ser herramientas útiles.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Impacto : Tauro podría experimentar una transformación en su vida social y en las relaciones con amigos cercanos. Este eclipse puede destapar aspectos ocultos en su círculo social o revelar amistades que ya no les sirven.

Cómo prepararse : Es un buen momento para limpiar tu círculo social y soltar conexiones que ya no resuenan contigo. Escucha tu intuición y no tengas miedo de dejar ir relaciones que no estén alineadas con tu bienestar. Establece límites saludables y enfócate en quienes te apoyan genuinamente.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Impacto : El eclipse lunar podría afectar tu carrera y tu imagen pública. Géminis podría enfrentarse a decisiones importantes sobre su futuro profesional, lo que puede generar cierta tensión y estrés.

Cómo prepararse : Este es un buen momento para tomar una pausa y reflexionar sobre tus metas a largo plazo. Considera si el camino profesional actual sigue alineado con tus deseos. Si es necesario, da un paso atrás y reevalúa. Escucha las señales del universo y permite que las puertas se abran naturalmente.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Impacto : Cáncer podría sentir una fuerte necesidad de expandir sus horizontes, ya sea a través de estudios, viajes o nuevas experiencias. El eclipse lunar puede abrir su mente y corazón a nuevas perspectivas.

Cómo prepararse : Abre tu mente a nuevas ideas y culturas. Este es el momento ideal para comenzar un curso, planear un viaje o embarcarte en una nueva aventura. Si sientes que el mundo está ampliando tus horizontes, confía en ese impulso. También es un buen momento para sanar cualquier creencia limitante.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Impacto : Este eclipse lunar puede revelar cuestiones ocultas relacionadas con tus finanzas compartidas, ya sea en una relación o en negocios. Leo podría enfrentarse a cuestiones profundas sobre control y poder en el ámbito financiero.

Cómo prepararse : Asegúrate de tener claridad sobre tus finanzas y comparte cualquier preocupación con tus seres queridos o socios. Este es un buen momento para reorganizar tus finanzas, cerrar ciclos relacionados con deudas o acuerdos financieros, y buscar soluciones a largo plazo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Impacto : El eclipse lunar podría traer cambios significativos en tus relaciones personales, especialmente en el ámbito de pareja. Este es un buen momento para sanar viejas heridas o hacer ajustes en las dinámicas de las relaciones cercanas.

Cómo prepararse : Enfócate en lo que realmente valoras en tus relaciones. Este eclipse puede traer a la superficie cosas no dichas o malentendidos que necesitan ser resueltos. Aprovecha este tiempo para tener conversaciones honestas y fortalecer la comunicación en tus vínculos cercanos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Impacto : Para Libra, el eclipse lunar puede traer cambios en su rutina diaria y hábitos de salud. Este es un buen momento para examinar cómo te cuidas a ti mismo, tanto física como emocionalmente.

Cómo prepararse : Este es el momento ideal para hacer ajustes en tu rutina diaria, tomar decisiones conscientes sobre tu salud y bienestar, y liberar hábitos que ya no te sirven. La auto-reflexión y la práctica del autocuidado serán fundamentales para atravesar este eclipse de manera positiva.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Impacto : Escorpio se verá afectado por una necesidad de transformar su forma de expresarse en el amor. El eclipse lunar puede traer revelaciones sobre la forma en que te entregas a los demás y cómo te permites ser vulnerable.

Cómo prepararse : Usa esta energía para liberar viejas ideas sobre el amor y el placer. Abre tu corazón a nuevas formas de amar y de ser amado. Es un buen momento para explorar tu creatividad y disfrutar más de la vida. No tengas miedo de dejar ir lo que ya no te sirve.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Impacto : Este eclipse lunar puede tocar la base de tu hogar y familia, trayendo cambios importantes en tu vida doméstica. Sagitario podría sentir la necesidad de reorganizar su entorno para sentirse más equilibrado.

Cómo prepararse : Aprovecha este momento para crear un espacio más armonioso en tu hogar. Es un buen momento para hacer cambios en tu entorno, ya sea mudándote, reorganizando o cerrando ciclos familiares. Haz lo que sea necesario para sentirte más enraizado y seguro en tu espacio.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Impacto : Capricornio podría experimentar cambios en su forma de comunicarse y relacionarse con los demás. El eclipse lunar podría sacar a la luz cuestiones no dichas o malentendidos que necesitan ser resueltos.

Cómo prepararse : Este es un buen momento para limpiar tu comunicación y resolver cualquier conflicto pendiente. Utiliza esta energía para expresar lo que sientes con claridad y ser honesto contigo mismo y con los demás. La sinceridad será clave para avanzar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Impacto : El eclipse lunar podría traer a la superficie cuestiones relacionadas con tus recursos personales y cómo manejas tus finanzas. Acuario podría verse motivado a revisar su relación con el dinero y los bienes materiales.

Cómo prepararse : Es un buen momento para hacer una revisión profunda de tus finanzas. Reflexiona sobre lo que realmente valoras en términos materiales y haz cambios en tu manejo del dinero si es necesario. Este es el momento para cerrar ciclos y tomar decisiones financieras inteligentes.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Impacto : Para Piscis, este eclipse lunar será un momento de autodescubrimiento y transformación personal. El eclipse podría traer revelaciones sobre tu identidad y cómo te perciben los demás.