¿Los perros ven fantasmas? La ciencia responde

Es de madrugada, todo está en silencio... salvo tu perro, que comienza a ladrar desesperadamente mirando a un punto fijo en la oscuridad. ¿Está viendo un fantasma? ¿Percibe algo que tú no puedes ver ni oír?

Este tipo de escenas ha alimentado durante años la idea de que los perros tienen la capacidad de percibir fenómenos paranormales. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Puede explicarse este comportamiento desde la ciencia o es terreno exclusivo de lo sobrenatural?

El debate entre lo paranormal y la ciencia

Muchos tutores de mascotas aseguran haber sido testigos de comportamientos “extraños” en sus perros: ladridos sin razón aparente, gruñidos dirigidos al vacío, o una mirada fija y concentrada hacia un rincón de la casa. Popularmente, se cree que estos episodios están relacionados con presencias invisibles o actividad sobrenatural.

Sin embargo, especialistas en comportamiento animal y veterinarios coinciden en que la respuesta está más relacionada con los sentidos agudizados de los perros que con fantasmas o espectros.

“La parte más interesante de la ciencia del comportamiento y la comprensión de los perros es que simplemente no sabemos mucho”, señala Russell Hartstein, consultor en comportamiento canino y entrenador certificado, en diálogo con el American Kennel Club.

Los sentidos hiperdesarrollados de los perros

Aunque los perros y los humanos comparten los mismos cinco sentidos, los de ellos están afinados a niveles extraordinarios:

Oído: pueden percibir sonidos a mayor distancia y en frecuencias que escapan a la audición humana.

Olfato: su capacidad olfativa es hasta 10 mil veces superior a la de los humanos. Gracias a esto pueden detectar desde enfermedades como el cáncer hasta cambios químicos en el ambiente que anticipan un terremoto.

Vista: aunque ven con menos nitidez, su campo visual es más amplio y detectan movimientos imperceptibles para el ojo humano, especialmente en condiciones de poca luz.

“Ellos pueden oír unas cuatro veces más que nosotros”, explica Jen Jones, especialista en perros y fundadora de Your Dog Advisor. “Incluso pueden detectar desastres naturales porque estos fenómenos tienen olores específicos que los perros pueden captar”.

¿Y el llamado “sexto sentido”?

Más allá de lo fisiológico, algunos expertos y dueños afirman que los perros poseen una especie de sexto sentido: una percepción instintiva, visceral, que les permite detectar cambios emocionales o energéticos en el ambiente. Si bien no hay evidencia científica que avale esto como un sentido formal, sí se sabe que los perros están altamente conectados con su entorno y pueden reaccionar ante estímulos imperceptibles para nosotros.

A diferencia de los humanos, los perros no cuestionan lo que sienten: confían en su intuición y responden de inmediato, ya sea con un ladrido, una alerta o un cambio de comportamiento.

Entonces… ¿los perros ven fantasmas?

No hay evidencia científica que respalde la idea de que los perros ven fantasmas. Sin embargo, eso no significa que no estén percibiendo algo real, aunque incomprensible para nosotros.

“Podría ser absolutamente cierto que el perro está captando algo que nosotros no podemos ver”, afirma la doctora Mary Burch, directora del Programa de Perros Familiares de AKC. “Pero no necesariamente se trata de Casper, el fantasma amigable”.

Lo que parece inexplicable, generalmente tiene una base sensorial.

Comportamientos extraños: ¿cuándo preocuparse?

En algunos casos, estos comportamientos no tienen que ver con lo sensorial ni con lo paranormal, sino con la salud física o mental del perro.

Los trastornos como la ansiedad crónica pueden provocar una hipervigilancia constante. Esto, combinado con sus sentidos agudos, puede hacer que reaccionen ante estímulos mínimos y, para nosotros, inexistentes.

Por otro lado, en perros mayores, el Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC) —similar a la demencia senil en humanos— puede ser la causa de conductas erráticas: caminar sin rumbo, mirar fijamente al vacío, desorientación, incontinencia o falta de respuesta al llamado.

En resumen

Aunque no hay pruebas concluyentes de que los perros vean fantasmas, su aguda percepción sensorial puede hacer que reaccionen ante estímulos que para nosotros pasan desapercibidos. La ciencia nos invita a entender estos comportamientos desde una perspectiva fisiológica y emocional, sin negar que, a veces, el misterio también forma parte de convivir con ellos.