Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más peleadores

Algunos signos del zodíaco tienen un carácter fuerte, una lengua afilada o simplemente no pueden evitar reaccionar ante la mínima provocación. Ya sea por impulsivos, por temperamentales o por no tolerar la injusticia, estos signos no le escapan al conflicto. A continuación, los tres signos más peleadores del zodíaco:

Aries

Aries es el número uno en discutir sin filtro. Regido por Marte, el planeta de la guerra, reacciona rápido y con intensidad. No mide las palabras cuando se siente atacado y muchas veces discute primero y piensa después. Aunque se le pasa rápido, puede ser explosivo.

Escorpio

Escorpio no se pelea por cualquier cosa, pero cuando lo hace, va al hueso. Tiene una intensidad emocional enorme y no tolera la traición ni las dobles caras. Si lo provocan, saca a relucir su parte más hiriente y no se detiene hasta ganar la discusión.

Leo

Leo tiene un gran ego y no soporta sentirse minimizado o desvalorizado. Si alguien lo contradice o desafía su autoridad, no duda en defenderse con argumentos firmes y un tono fuerte. Pelea para proteger su orgullo y su lugar, y lo hace con una pasión que no pasa desapercibida.