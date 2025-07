Tarot del colibrí para el 9 de julio

Carta 1) Tres de copas: festejos. Celebración. Amistad. Alegría.

Carta 2) La fuerza: coraje. Valentía. Fuerza interior. Capacidad de dominar las propias pasiones e impulsos.

Carta 3) Tres de bastos: espera activa. Planificar. Contemplar nuevos horizontes.



Mensaje final:

La persona está trabajando en su propia fuerza y poder interior para dominar sus pasiones e impulsos. El poder ejercer el autocontrol y tener disciplina ayuda a la persona a crecer y a lograr equilibrio y estabilidad en la vida. Mal se puede avanzar en busca de metas y objetivos externos, si no se es capaz de llevar las riendas de la propia vida, de controlarse a uno mismo y de ponerse límites, límites ya no hacia los demás, sino primero que nada a uno mismo. El límite bien entendido contiene, estructura, ordena y otorga equilibrio. Ese es el mensaje de la carta de la fuerza. Cómo decir que alguien es fuerte y valiente, sino es capaz de dominar sus propias pasiones y debilidades? Bien. Esta persona está buscando la verdadera fuerza, la que reside en su interior y procede de su inteligencia y voluntad. El tarot dice que ese es el camino que llevará a este alguien a poder alcanzar los sueños que contempla en el horizonte. En el descontrol todo se vuelve caótico y no es posible planificar de una manera inteligente una estrategia. Dicen las cartas que si la persona persiste en encontrar su fuerza cumplirá sus deseos y podrá celebrar con sus seres queridos sus logros, dentro de los cuales, tal vez el más importante sea haberse encontrado a sí mismo.