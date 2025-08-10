Alineación de seis planetas este 10 de agosto y su impacto en el horóscopo chino

Este domingo 10 de agosto, antes del amanecer, el cielo comenzó a ofrecer un espectáculo poco común: la alineación de seis planetas. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno dibujarán un arco brillante sobre el horizonte, visible en gran parte a simple vista y con mayor detalle usando binoculares o telescopio y que durará varaios días.

La astrología occidental asocia este tipo de configuraciones con oportunidades para ordenar ideas, iniciar cambios y conectar con la energía universal. Desde el horóscopo chino, cada animal del zodíaco puede aprovechar esta conjunción para potenciar áreas clave de su vida.

La guía para cada signo del horóscopo chino en este 10 de agosto:

Rata: buen momento para cerrar acuerdos y fortalecer vínculos laborales. Escuchá antes de hablar.

Búfalo (Buey): enfocá tu energía en terminar lo pendiente. La disciplina de Saturno te favorece.

Tigre: la creatividad de Urano te impulsa a arriesgar en lo artístico o lo personal.

Conejo: Venus trae armonía a tus relaciones; cuidá los detalles para que perduren.

Dragón: Júpiter amplifica tus posibilidades; no desaproveches contactos nuevos.

Serpiente: día ideal para meditar y afinar la intuición con la ayuda de Neptuno.

Caballo: canalizá tu energía física en acciones concretas; la dispersión puede jugar en contra.

Cabra: la alineación favorece tu sensibilidad; buen día para gestos solidarios o artísticos.

Mono: Mercurio activa tu ingenio; usalo para resolver un problema pendiente.

Gallo: cuidá tu palabra y proyectá a largo plazo; la constancia será tu aliada.

Perro: la conexión con los demás será clave; escuchá lo que tu entorno necesita.

Cerdo: Júpiter y Venus juntos traen oportunidades en lo sentimental y lo financiero; sé receptivo.

Esta alineación planetaria no se repite todos los años y, según la tradición, es una ocasión para abrirse a cambios profundos y definir un rumbo claro.