Selva Negra: La receta tradicional del famoso pastel alemán

domingo, 10 de agosto de 2025 · 13:37

Redacción El Diario de Carlos Paz

La torta Selva Negra es un clásico de la repostería alemana que ha conquistado el mundo con su combinación irresistible de chocolate, crema y cerezas. En este artículo, te enseñaremos cómo preparar una Selva Negra casera con una receta fácil y deliciosa.

Noticias Relacionadas Aprende cómo hacer scones perfectos

Ingredientes

Para el bizcochuelo de chocolate:

6 huevos

180 g de azúcar

150 g de harina 0000

30 g de cacao en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Para el relleno y la decoración:

500 ml de crema de leche

50 g de azúcar impalpable

300 g de cerezas en almíbar

100 ml de licor de cereza (opcional)

100 g de chocolate rallado o en virutas

Cerezas frescas para decorar

Preparación

Paso 1: Preparar el bizcochuelo de chocolate

Precalienta el horno a 180ºC y engrasa un molde desmontable de 22 cm de diámetro.

Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color pálido.

Tamiza la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Incorpóralos en la mezcla de huevos con movimientos envolventes.

Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 30-35 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar y luego corta el bizcocho en tres capas iguales.

Paso 2: Preparar el relleno

Escurre las cerezas y reserva el almíbar. Si usas licor, mézclalo con el almíbar para humedecer las capas de bizcocho.

Bate la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una textura firme.

Paso 3: Montar la Selva Negra

Coloca una capa de bizcochuelo en un plato y humedécela con almíbar de cereza.

Extiende una capa de crema batida y distribuye algunas cerezas.

Repite el proceso con las siguientes capas y cubre toda la torta con crema batida.

Decora con virutas de chocolate y cerezas frescas.

Consejos

Usa chocolate de buena calidad para intensificar el sabor.

Si prefieres una versión sin alcohol, omite el licor y usa solo el almíbar.

Para un toque más esponjoso, puedes añadir una cucharada de manteca derretida a la masa del bizcocho.