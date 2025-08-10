Tarot del colibrí para el 10 de agosto

Carta 1) Cuatro de copas: apatía. Desgano. Indiferencia. Tristeza.

Carta 2) Paje de bastos: inicios. Nuevos comienzos. Buenas noticias. Imaginación y determinación.

Carta 3) Diez de bastos: cansancio extremo. Agotamiento. Cargas.



Mensaje final:

Alguien desea con todas sus fuerzas estar bien, con entusiasmo y motivación para empezar cosas nuevas en su vida, pueden ser proyectos, un trabajo creativo, una buena relación, un viaje, etc. Está persona necesita recuperar la alegría y la esperanza. Por el momento está algo deprimida, apática, sin ganas de nada. Tiene las oportunidades frente a sí pero no se siente con fuerzas para tomarlas. Dice el tarot que hay un gran cansancio que roza el agotamiento por un exceso de cargas emocionales, espirituales , y/ o materiales, cargas que se vienen soportando hace mucho tiempo y se podría decir que la persona está al límite de sus fuerzas. La carta del diez de bastos indica ese límite. Para esta persona las probabilidades de seguir de esa manera son pocas. Se está enfermando de sin sentido. La búsqueda de ayuda es urgente para esta persona. Si no puede sola tiene que pedir ayuda a quien pueda dársela, un familiar, un amigo, un profesional que pueda ayudarla a recuperar su energía y la alegría de vivir. Una cosa queda clara, es necesario soltar cargas, sean estas las que sean, traumas del pasado, heridas, responsabilidades, o culpas, por mencionar algunas. El Paje de bastos en el centro de la tirada es una buena carta que habla de inicios y de la llegada a la brevedad de noticias positivas que mejorarán el panorama que hasta ahora se estaba teniendo. Es momento de confiar y renovar la esperanza.

