Horóscopo chino del lunes 11 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

La jornada se presenta ideal para poner en orden tus prioridades. Una conversación clave podría ayudarte a cerrar un ciclo y abrir otro más favorable. Buen momento para el ahorro y la organización.

Buey

Tu paciencia será recompensada. En el trabajo, una propuesta interesante podría llegar de forma inesperada. En el amor, las diferencias se resuelven con diálogo sincero.

Tigre

Energía y determinación te acompañan hoy, pero evitá actuar impulsivamente. En lo económico, no es buen momento para gastos grandes. En el plano afectivo, un reencuentro te dará alegría.

Conejo

Podrías recibir noticias alentadoras sobre un proyecto o trámite que dabas por perdido. La empatía será tu mejor herramienta para resolver conflictos.

Dragón

Tu liderazgo se destaca y podés influir positivamente en tu entorno. En el amor, es tiempo de gestos y no solo de palabras. Cuidá tu alimentación para mantener la energía.

Serpiente

El día favorece las negociaciones y los acuerdos. Aprovechá para cerrar compromisos importantes. Un consejo de alguien mayor te ayudará a tomar mejores decisiones.

Caballo

Un cambio de rutina te hará bien y renovará tu motivación. En el trabajo, la creatividad será tu ventaja. Evitá discusiones por temas menores en casa.

Cabra

La sensibilidad está a flor de piel. Buen día para el arte, la meditación o actividades que te conecten con lo que amás. En el amor, más romanticismo y menos control.

Mono

Tu ingenio te abrirá puertas. Una oportunidad laboral podría presentarse si sabés moverte con inteligencia. En las relaciones, un gesto amable hará toda la diferencia.

Gallo

Atención a los detalles: un descuido podría costar caro. Buen día para ordenar cuentas y resolver pendientes. En el plano sentimental, la sinceridad será clave.

Perro

La lealtad que brindás será reconocida. Podrías recibir un gesto de gratitud que te sorprenda. Mantené la calma ante imprevistos.

Cerdo

Hoy la energía se enfoca en la familia y los afectos cercanos. Un reencuentro o charla profunda podría fortalecer vínculos. En lo económico, tiempo de moderación.