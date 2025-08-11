Horóscopo chino del lunes 11 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

astrologia
Horóscopo chino del lunes 11 de agosto de 2025: predicciones signo por signoOportunidades, desafíos y consejos para cada signo en el amor, el trabajo y las finanzas.
Rata
La jornada se presenta ideal para poner en orden tus prioridades. Una conversación clave podría ayudarte a cerrar un ciclo y abrir otro más favorable. Buen momento para el ahorro y la organización.
Buey
Tu paciencia será recompensada. En el trabajo, una propuesta interesante podría llegar de forma inesperada. En el amor, las diferencias se resuelven con diálogo sincero.
Tigre
Energía y determinación te acompañan hoy, pero evitá actuar impulsivamente. En lo económico, no es buen momento para gastos grandes. En el plano afectivo, un reencuentro te dará alegría.
Conejo
Podrías recibir noticias alentadoras sobre un proyecto o trámite que dabas por perdido. La empatía será tu mejor herramienta para resolver conflictos.
Dragón
Tu liderazgo se destaca y podés influir positivamente en tu entorno. En el amor, es tiempo de gestos y no solo de palabras. Cuidá tu alimentación para mantener la energía.
Serpiente
El día favorece las negociaciones y los acuerdos. Aprovechá para cerrar compromisos importantes. Un consejo de alguien mayor te ayudará a tomar mejores decisiones.
Caballo
Un cambio de rutina te hará bien y renovará tu motivación. En el trabajo, la creatividad será tu ventaja. Evitá discusiones por temas menores en casa.
Cabra
La sensibilidad está a flor de piel. Buen día para el arte, la meditación o actividades que te conecten con lo que amás. En el amor, más romanticismo y menos control.
Mono
Tu ingenio te abrirá puertas. Una oportunidad laboral podría presentarse si sabés moverte con inteligencia. En las relaciones, un gesto amable hará toda la diferencia.
Gallo
Atención a los detalles: un descuido podría costar caro. Buen día para ordenar cuentas y resolver pendientes. En el plano sentimental, la sinceridad será clave.
Perro
La lealtad que brindás será reconocida. Podrías recibir un gesto de gratitud que te sorprenda. Mantené la calma ante imprevistos.
Cerdo
Hoy la energía se enfoca en la familia y los afectos cercanos. Un reencuentro o charla profunda podría fortalecer vínculos. En lo económico, tiempo de moderación.