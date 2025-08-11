Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
La semana comienza con una energía que impulsa la acción, la claridad mental y la toma de decisiones. Es un buen momento para ordenar prioridades, iniciar proyectos y fortalecer vínculos importantes. Los astros favorecen la productividad, pero también invitan a cuidar el equilibrio personal. Así se reflejará en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una charla sincera aclarará malentendidos.
Trabajo: tu determinación marcará el rumbo de la jornada.
Salud: aprovechá la energía extra para ejercitarte.
Números de la suerte: 4, 12, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: gestos simples fortalecerán la conexión afectiva.
Trabajo: día ideal para planificar a largo plazo.
Salud: cuidá tu alimentación para mantener la vitalidad.
Números de la suerte: 6, 14, 25
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu creatividad sorprenderá a tu pareja o a alguien cercano.
Trabajo: resolvé pendientes con tu ingenio y rapidez.
Salud: prestá atención a la postura en tus tareas diarias.
Números de la suerte: 3, 11, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la empatía será tu aliada para acercarte más a los demás.
Trabajo: enfoque y disciplina darán resultados concretos.
Salud: actividades tranquilas te ayudarán a mantener el equilibrio.
Números de la suerte: 8, 16, 21
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: un encuentro especial encenderá tu ánimo.
Trabajo: liderá con seguridad y visión.
Salud: descargá tensiones con actividad física.
Números de la suerte: 1, 17, 30
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: aclarar dudas mejorará la confianza mutua.
Trabajo: organizá tus tiempos para optimizar resultados.
Salud: incorporá estiramientos y pausas activas.
Números de la suerte: 5, 10, 26
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: momento propicio para reencuentros significativos.
Trabajo: equilibrá tus tareas para evitar sobrecarga.
Salud: buscá espacios para relajarte y recargar energías.
Números de la suerte: 7, 13, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la pasión y el entendimiento se complementarán hoy.
Trabajo: usá tu intuición para resolver asuntos complejos.
Salud: tomá descansos breves para mantener el rendimiento.
Números de la suerte: 2, 18, 28
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: gestos espontáneos alegrarán la jornada.
Trabajo: explorá nuevas estrategias para tus proyectos.
Salud: una caminata al aire libre renovará tu energía.
Números de la suerte: 9, 15, 24
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la confianza mutua será tu gran sostén.
Trabajo: recibirás un reconocimiento por tu compromiso.
Salud: asegurate de dormir lo suficiente.
Números de la suerte: 6, 12, 29
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: la comunicación fluida reforzará la conexión.
Trabajo: jornada favorable para proyectos en equipo.
Salud: dedicá tiempo a tu bienestar emocional.
Números de la suerte: 3, 14, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad abrirá puertas a vínculos más profundos.
Trabajo: detectá oportunidades usando tu intuición.
Salud: buscá calma con actividades artísticas o meditativas.
Números de la suerte: 5, 11, 23