Pastel de carne con puré gratinado, ideal para toda la familia

El pastel de carne es un clásico que nunca pasa de moda y que siempre conquista a todos en la mesa. Su combinación de carne jugosa, puré cremoso y una irresistible capa gratinada lo convierte en una opción perfecta para un almuerzo o cena casera. En esta receta te enseñaremos, paso a paso, cómo prepararlo para que quede tierno, sabroso y con una presentación digna de restaurante.

Ingredientes (para 6 porciones)

Para el relleno de carne

500 g de carne picada (vacuna o mezcla de vaca y cerdo).

1 cebolla mediana, picada finamente.

1 diente de ajo, picado.

1 zanahoria rallada.

1 huevo.

3 cucharadas de pan rallado.

1 cucharada de mostaza (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

1 cucharadita de orégano o tomillo.

Para el puré de papas

4 papas medianas.

2 cucharadas de mantequilla.

1/4 taza de leche.

Nuez moscada (opcional).

Sal al gusto.

Extras

100 g de queso rallado para gratinar.

Aceite de oliva o mantequilla para engrasar el molde.

Preparación paso a paso

1. Sofríe los vegetales y mezcla la carne

En una sartén con un chorrito de aceite, cocina la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos. Retira del fuego y reserva.

En un bowl grande, coloca la carne picada junto con el huevo, el pan rallado, las especias, la mostaza (si la usas) y los vegetales salteados. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

2. Prepara el puré de papas

Pela y corta las papas en trozos medianos. Cocínalas en agua con sal hasta que estén blandas. Escúrrelas y písalas hasta obtener un puré. Agrega la mantequilla, la leche y la nuez moscada. Mezcla hasta lograr una textura cremosa.

3. Arma el pastel

Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde con mantequilla o aceite. Coloca la mezcla de carne en el fondo, presionando para que quede compacta. Cubre con una capa uniforme de puré de papas.

4. Gratina al horno

Espolvorea el queso rallado sobre el puré y hornea durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

5. Sirve y disfruta

Deja reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga su forma. Acompáñalo con ensalada fresca, verduras al vapor o salteadas.

Consejos para un pastel de carne perfecto

Elige buena carne: opta por carne magra y fresca para un sabor más limpio y una textura jugosa.

Varía los vegetales: prueba con pimientos, champiñones o maíz para darle un toque distinto.

Versión más dulce: reemplaza las papas por puré de batata o calabaza.

Ideal para congelar: arma el pastel (sin gratinar), cúbrelo bien y congélalo hasta por 3 meses.