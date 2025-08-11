Plantas de interior fáciles de cuidar: 4 opciones resistentes para principiantes

Tener plantas dentro de casa puede parecer un reto si no tenés experiencia en jardinería. Sin embargo, hay especies tan resistentes que prácticamente se cuidan solas, perfectas para quienes quieren decorar su hogar con un toque verde sin complicaciones.

A continuación, te presentamos cuatro opciones casi indestructibles, recomendadas para principiantes y amantes de las plantas con poco tiempo para dedicarles cuidados.

Noticias Relacionadas Cómo cuidar un palo de agua para que crezca sano y frondoso en casa

1. Aglaonema: color y resistencia en una sola planta

La aglaonema, también llamada planta china siempreverde, destaca por sus hojas vibrantes y coloridas que iluminan cualquier ambiente. Crece bien en sombra parcial, aunque también tolera la luz brillante indirecta. Su único requisito clave es evitar el exceso de agua: regala solo cuando la tierra esté completamente seca para prevenir la pudrición de raíces.

2. Sansevieria: la “lengua de suegra” casi indestructible

La sansevieria es una de las plantas más duras y fáciles de cuidar. Resiste la falta de luz, sobrevive semanas sin riego y es perfecta para quienes suelen olvidarse de sus plantas. Solo necesita agua cuando el sustrato está seco, y agradece espacios luminosos pero no el sol directo.

3. Potus: la reina de la adaptabilidad

El potus es famoso por su capacidad de crecer en casi cualquier condición, desde luz tenue hasta luz brillante indirecta. Además de ser decorativo, ayuda a purificar el aire. Basta con regarlo moderadamente y dejar que el sustrato se seque entre riegos. Es ideal para colgar en macetas o dejarlo trepar por estanterías y paredes.

4. Zamioculca: elegancia sin esfuerzo

La zamioculca, o planta ZZ, combina resistencia y estética. Sus hojas verdes y brillantes aportan un toque elegante a cualquier espacio. Tolera la poca luz y necesita muy poca agua; de hecho, es mejor dejar secar completamente la tierra antes de volver a regar. Es perfecta para oficinas o ambientes con luz indirecta.

Consejos para cuidar tus plantas de interior

Ubicación correcta: cada planta necesita una cantidad específica de luz, buscá el rincón más adecuado para cada especie.

No te excedas con el riego: la mayoría de las plantas sufre más por exceso de agua que por sequía.

Mantené las hojas limpias: retirá el polvo para favorecer la fotosíntesis.

Buen drenaje: usá macetas con agujeros para evitar encharcamientos y pudrición de raíces.

Con estas plantas resistentes —aglaonema, sansevieria, potus y zamioculca— podés llenar de vida tu hogar sin ser experta en jardinería y disfrutando de la belleza de la naturaleza con un cuidado mínimo.