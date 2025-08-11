Por qué agregar harina integral a la masa de pizza la hace más saludable

La pizza es uno de los platos más populares del mundo, pero también uno de los que más debate genera entre quienes buscan comer de forma saludable. Una de las modificaciones más sencillas para mejorar su perfil nutricional es reemplazar parte de la harina blanca por harina integral en la masa.

Más fibra, mejor digestión

Noticias Relacionadas Aprende cómo hacer scones perfectos

La harina integral conserva el salvado y el germen del trigo, lo que aporta fibra dietética. Esta fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, mejora la digestión y contribuye a mantener la sensación de saciedad por más tiempo, lo que puede evitar excesos al comer.

A diferencia de la harina blanca refinada, la integral produce un aumento más lento de la glucosa en sangre. Esto ayuda a mantener niveles de energía más estables y reduce los picos de insulina, algo importante tanto para el control de peso como para la salud metabólica.

Al no pasar por el proceso de refinado, la harina integral mantiene vitaminas del grupo B, minerales como hierro, magnesio, zinc y antioxidantes naturales presentes en el grano entero. Estos nutrientes son clave para el metabolismo energético, la salud muscular y el sistema inmune.

El uso de harina integral aporta un sabor más profundo y ligeramente tostado, además de una textura más rústica. Esto, combinado con el aporte de fibra, hace que sea más fácil sentirse satisfecho con porciones más pequeñas.

Cómo incorporarla

Para quienes no están acostumbrados a la textura integral, se puede comenzar reemplazando un 25% o 50% de la harina blanca por integral. Esto mantiene la elasticidad y esponjosidad de la masa, pero ya incorpora beneficios nutricionales.

En definitiva, agregar harina integral a la masa de pizza es un cambio simple que suma valor nutricional sin sacrificar el placer de comer. Un gesto pequeño que convierte a este plato tan querido en una opción más equilibrada para disfrutar sin tanta culpa.