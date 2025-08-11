¿Por qué los perros escarban y hacen pozos en la tierra?

Escarbar es un comportamiento muy común en los perros que a veces puede sorprender a sus dueños. Pero, ¿sabés por qué lo hacen? En esta nota te contamos las razones principales por las que los perros arañan o cavan en el suelo, y algunas diferencias con el comportamiento similar en los gatos.

El instinto ancestral que mueve a los perros

El acto de escarbar viene de un instinto heredado de sus ancestros, los lobos. Las patas de los caninos están diseñadas para rascar superficies blandas, permitiéndoles hacer agujeros para ocultar restos de comida o proteger su alimento.

Según Miguel Ibáñez, profesor de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, “el instinto canino es tan potente que, incluso los perros domésticos con alimento garantizado, buscan esconder sus tesoros para disfrutarlos después”.

¿Qué motivos tienen los perros para escarbar?

Instinto natural: Aunque estén domesticados, este comportamiento ancestral sigue presente y puede manifestarse en cualquier momento.

Preparación para la camada: Las hembras gestantes o con falsa preñez escarban para crear un lugar seguro y cómodo para sus cachorros.

Búsqueda de olores: Gracias a su olfato agudo, los perros detectan olores bajo tierra y escarban hasta encontrarlos.

Regulación de la temperatura: En verano cavan para acostarse sobre la tierra fresca y refrescarse; en invierno, para protegerse del frío.

Aburrimiento o falta de ejercicio: Escarbar puede ser una forma de entretenerse cuando no tienen suficiente actividad física o estimulación mental.

Guardado de objetos: A veces entierran o desentierran juguetes, comida u otros “tesoros” que quieren guardar.

Imitación y curiosidad: Si te ven plantar algo en el jardín, pueden intentar descubrir qué escondiste por simple curiosidad.

Diferencias con el comportamiento en gatos

Aunque los gatos también arañan, suelen hacerlo más para marcar territorio y afilar sus uñas que para cavar. El escarbar en perros está más ligado a instintos de supervivencia y cuidado.

¿Qué hacer si tu perro escarba mucho?

Si tu perro escarba por aburrimiento o ansiedad, lo mejor es aumentar su actividad física y dedicar tiempo a juegos que estimulen su mente. También podés ofrecerle un lugar especial donde pueda cavar sin problemas, para evitar daños en el jardín.

Escarbar es una conducta natural en los perros que refleja sus raíces salvajes y necesidades físicas y emocionales. Comprender este comportamiento te ayudará a convivir mejor con tu amigo peludo y a brindarle un ambiente más feliz y equilibrado.