Receta de osobuco: un plato tradicional

El osobuco es un plato tradicional que destaca por su sabor intenso y su textura suave. Este corte de carne, proveniente de la parte baja de la pierna de la res, es ideal para preparar guisos o estofados que se cocinan a fuego lento, permitiendo que los sabores se mezclen y la carne se deshaga en la boca. A continuación, te presentamos una receta paso a paso para que disfrutes de un delicioso osobuco en casa.

Noticias Relacionadas Selva Negra: La receta tradicional del famoso pastel alemán

Ingredientes

4 rodajas de osobuco (de aproximadamente 4 cm de grosor)

2 cebollas grandes

2 zanahorias

2 ramas de apio

4 dientes de ajo

1 lata de tomates triturados (400 g)

1 taza de vino blanco seco

2 tazas de caldo de carne

1 hoja de laurel

1 ramita de tomillo

Sal y pimienta al gusto

Harina para rebozar

Aceite de oliva para freír

Preparación

Preparar la carne: Comienza sazonando las rodajas de osobuco con sal y pimienta. Luego, pásalas ligeramente por harina, asegurándote de cubrir ambos lados. Esto ayudará a que se doren mejor y a espesar la salsa.

Dorar el osobuco: En una olla grande o cacerola, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio-alto. Coloca las rodajas de osobuco en la olla y dóralas por ambos lados hasta que adquieran un color marrón dorado. Retíralas y resérvalas.

Preparar las verduras: En la misma olla, añade un poco más de aceite si es necesario y sofríe la cebolla, la zanahoria y el apio, todo finamente picado. Cocina hasta que las verduras estén tiernas y la cebolla se vuelva transparente, aproximadamente 10 minutos. Añade el ajo picado y cocina por un minuto más.

Desglasar con vino: Vierte el vino blanco en la olla y raspa el fondo con una cuchara de madera para desprender los restos dorados que se hayan quedado pegados. Deja que el vino se reduzca a la mitad, lo que concentrará su sabor.

Agregar los tomates y las hierbas: Incorpora los tomates triturados, el laurel y el tomillo. Cocina a fuego lento durante 5 minutos, permitiendo que los sabores se integren.

Cocción lenta: Vuelve a colocar las rodajas de osobuco en la olla y cúbrelas con el caldo de carne. Lleva la mezcla a ebullición, luego reduce el fuego al mínimo, tapa la olla y cocina a fuego lento durante 2 a 3 horas, o hasta que la carne esté tan tierna que se deshaga con un tenedor. Revisa ocasionalmente y agrega más caldo si es necesario.

Rectificar el sazón: Una vez que la carne esté lista, prueba la salsa y ajusta el punto de sal y pimienta si es necesario.

Servir: El osobuco se puede servir sobre un lecho de polenta cremosa, puré de papas o arroz, acompañado de la salsa resultante.

Consejos para un Osobuco Perfecto

Tiempo de cocción: El secreto de un buen osobuco está en la cocción lenta. No te apresures, deja que el tiempo y el calor hagan su trabajo.

Maridaje: Acompaña este plato con un vino tinto robusto, como un Malbec o un Cabernet Sauvignon.

Gremolata: Para un toque extra de frescura, puedes espolvorear sobre el osobuco una mezcla de perejil picado, ralladura de limón y ajo, conocida como gremolata.