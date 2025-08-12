Amor y zodiaco: lo que trae esta semana para tu signo

Esta semana viene cargada de movimiento en el plano sentimental, con momentos de apertura emocional y otros de introspección. Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer traen expansión afectiva, mientras que Marte en Libra impulsa la diplomacia en pareja y la búsqueda de equilibrio.

Aries

Semana para decir lo que pensás sin rodeos. La conjunción Venus–Júpiter activa vínculos familiares y de pareja. Posibles reencuentros con calidez.

Tauro

Oportunidad para reforzar la estabilidad emocional. Una charla importante puede sellar acuerdos o aclarar dudas en la relación.

Géminis

Más facilidad para expresar lo que sentís. Conversaciones profundas o confesiones inesperadas pueden abrir nuevos capítulos en tu vida amorosa.

Cáncer

Protagonista de la semana: Venus–Júpiter potencia tu magnetismo y puede traer un momento muy especial con alguien cercano.

Leo

Más intensidad emocional de lo habitual. Atendé a los detalles y evitá discusiones innecesarias; Venus en tu signo potencia el deseo.

Virgo

Tiempo para fortalecer la conexión a través de gestos y atenciones. Marte en Libra ayuda a suavizar desacuerdos recientes.

Libra

Semana clave para tomar decisiones en pareja o aclarar compromisos. Marte en tu signo te da iniciativa, pero cuidá la impulsividad.

Escorpio

Oportunidad de profundizar un vínculo o cerrar una etapa que ya no suma. La energía de Venus–Júpiter favorece momentos íntimos y sinceros.

Sagitario

Semana para abrirte a nuevas experiencias sentimentales. Los viajes cortos o actividades sociales pueden traerte sorpresas románticas.

Capricornio

Venus–Júpiter te impulsa a dar un paso importante en el amor. Posibilidad de consolidar una relación o iniciar algo con proyección.

Acuario

Semana de claridad emocional. Lo que hables ahora puede marcar el rumbo de tu relación o de una historia incipiente.

Piscis

Momento de inspiración romántica. Podrías conectar profundamente con alguien a través de un proyecto o un interés compartido.